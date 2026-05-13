Burak Bulut'tan Tek Kelimelik Açıklama!

Burak Bulut ve Eda Sakız boşandı! Bir yıldan kısa süren evliliğin ardından Burak Bulut'tan ilk açıklama geldi: "Bizde ihanet olmaz, anlaşamadık."

Yayın Tarihi : 13-05-2026 12:43

Müzik dünyasının iki popüler isimleri Burak Bulut ile Eda Sakız sürpriz bir kararla boşandı. Çiftin evliliği bir yıldan kısa sürdü. 2025 yılının Ağustos ayında görkemli bir düğünle dünya evine giren Bulut ve Sakız'ın evliliği sessiz sedasız bitti. Ayrılığın ardından ortaya atılan ihanet iddialarına ilk yanıt ise Burak Bulut’tan geldi.

Tek Celsede Veda

Çift geçtiğimiz yıl 12 Ağustos'ta Sait Halim Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Çiftin nikah şahitleri Kurtuluş Kuş ve İrem Derici olmuştu. Görkemli düğün büyük bir ses getirmiş ve günlerce konuşulmuştu. Bu nedenle çiftten gelen ayrılık haberi hayranlarını şoke etti. İkilinin evlilikleri tek celsede bitti.


Burak Bulut: "Bizde İhanet Olmaz"

Boşanma sonrası sosyal medyada "ihanet" iddiaları yer aldı. Bu konuda sessizliğini bozan ilk isim ise Burak Bulut oldu. Ünlü şarkıcı iddiaları kesin bir dille yalanlarken, "Evet boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde anlaşmazlık yaşadık." ifadelerini kullandı.


Eda Sakız: "Asılsız Senaryolar Üzücü"

Eda Sakız ise boşanma sürecinden önce çıkan haberlere tepki göstererek sitem dolu bir açıklamada bulunmuştu. Sosyal medyadan bir açıklama yayınlayan şarkıcı, "Sırf etkileşim ve izlenme uğruna insanların hayatları üzerinden asılsız senaryolar üretilmesini üzücü buluyorum" demişti.


Görkemli Düğün Hala Hafızalarda

Çiftin evliliği tek celsede biterken görkemli düğün ise hala hafızalardaki yerini koruyor. Alişan'ın sahne aldığı, ünlü isimlerin akın ettiği ve milyonlarca kişinin sosyal medya üzerinden takip ettiği düğün konuşulmaya devam ediyor. Üzerinden henüz bir yıl geçmeden evliliğin bitmesi ise üzücü bir olay olarak anılıyor.  Öte yandan ikili sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğraflarını da kaldırmış bulunuyor.

