Burak Bulut ve Eda Sakız’dan nişan müjdesi: Tarih belli oldu!

Ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy’de baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Mekandan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut, uzun süredir birlikte olduğu Eda Sakız ile 25 Eylül’de nişanlanacaklarını açıkladı.

Antalya’da gerçekleşecek olan nişan töreniyle ilgili konuşan Burak Bulut, "Nişan törenimizi benim doğum günümde yapacağız. Düğün ise Eda’nın doğum gününde olacak. Hayatımızın en özel günlerinden biri için çok heyecanlıyız. Beklediğimiz ve istediğimiz bir şeydi, zamanı gelmişti" diyerek mutluluklarını paylaştı.e

'Sevmedim Deme', 'Nabız', 'Baba Yak' ve 'Es Deli Deli' gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Bulut, hem kariyerinde hem de özel hayatında güzel gelişmelerle sevenlerini mutlu etmeye devam ediyor.