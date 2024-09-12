Burak Bulut ve Eda Sakız’dan nişan müjdesi: Tarih belli oldu!

Popüler şarkılarıyla adından söz ettiren Burak Bulut, sevgilisi Eda Sakız ile evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

Burak Bulut ve Eda Sakız’dan nişan müjdesi: Tarih belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-09-2024 09:10

Ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy’de baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Mekandan çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bulut, uzun süredir birlikte olduğu Eda Sakız ile 25 Eylül’de nişanlanacaklarını açıkladı.

Antalya’da gerçekleşecek olan nişan töreniyle ilgili konuşan Burak Bulut, "Nişan törenimizi benim doğum günümde yapacağız. Düğün ise Eda’nın doğum gününde olacak. Hayatımızın en özel günlerinden biri için çok heyecanlıyız. Beklediğimiz ve istediğimiz bir şeydi, zamanı gelmişti" diyerek mutluluklarını paylaştı.e

'Sevmedim Deme', 'Nabız', 'Baba Yak' ve 'Es Deli Deli' gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Bulut, hem kariyerinde hem de özel hayatında güzel gelişmelerle sevenlerini mutlu etmeye devam ediyor.