Bülent Şakrak'tan Kadir İnanır'a Yürek Sızlatan Veda!

Bülent Şakrak, hayatını kaybeden Kadir İnanır'la eski fotoğraflarını paylaştı. Usta sanatçıya yazdığı “Bizim de var ağabeylerimiz” notu duygulandırdı!

Bülent Şakrak'tan Kadir İnanır'a Yürek Sızlatan Veda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 18:18

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatı aradan zaman geçse de sevenlerinin yüreğinde bıraktığı boşluğu doldurmadı. Usta oyuncuyu unutmayan isimlerden biri de Bülent Şakrak oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından Kadir İnanır ile geçmişte birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak hem güzel anılarını hatırladı hem duyduğu özlemi dile getirdi. Şakrak'ın fotoğraflara düştüğü not ise görenleri duygulandırdı.

Kadir İnanır'ın Ardından Duygusal Paylaşım

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden olan Kadir İnanır 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının vefatı yalnızca sinema dünyasını değil onu yıllardır severek izleyen milyonlarca kişiyi de derinden üzmüştü.

Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren İnanır güçlü oyunculuğu ve kendine has duruşuyla hafızalara kazınmıştı. Aradan geçen zamana rağmen sanatçının yokluğu sevenleri ve meslektaşları tarafından hissedilmeye devam ediyor.

Bülent Şakrak Eski Fotoğrafları Paylaştı

Oyuncu Bülent Şakrak da Kadir İnanır'ı anmak için sosyal medya hesabından özel bir paylaşım yaptı. Usta sanatçıyla geçmişte birlikte objektif karşısına geçtikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Şakrak böylece onunla yaşadığı anıları yeniden hatırladı.

Fotoğraflara bakan takipçiler iki oyuncunun bir arada olduğu karelerle geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Şakrak'ın paylaşımı Kadir İnanır'a duyulan sevgi ve özlemi bir kez daha gündeme taşıdı.

“Bizim de Var Ağabeylerimiz. Hem de Ölümsüz”

Bülent Şakrak'ın paylaşımına eklediği sözler ise özellikle dikkat çekti. Ünlü oyuncu Kadir İnanır'a hitaben “Bizim de var ağabeylerimiz. Hem de ölümsüz” ifadelerini kullandı.

Kısa ama anlamı oldukça büyük olan bu mesaj Şakrak'ın usta sanatçıya duyduğu saygıyı ve sevgiyi gözler önüne serdi. Kadir İnanır, artık aramızda olmasa da filmleri karakterleri ve bıraktığı izlerle yaşamaya devam ediyor.

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