Bülent Şakrak’tan "Bilimsel" Aşk İlanı: "365 Gün, 5 Saat, 49 Dakika..."

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, bir süredir gözlerden uzak ancak mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkilerinde birinci yılı geride bıraktı. Şakrak, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı romantik ve bir o kadar da yaratıcı bir paylaşımla kutladı.

Zamanın En Romantik Hesabı

Eşi Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra mutluluğu Duygu Arabacıoğlu’nda bulan Şakrak, aşkını dile getirirken astronomik verilerden ilham aldı. Sevgilisiyle olan karesini paylaşan oyuncu, şu notu düştü:

"Yer yuvarlağının güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman… Duygu Arabacıoğlu, çok seviyorum seni."

Sade ve Mutlu Bir Yıl

Çift, geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerini genellikle magazin basınından uzakta, sade bir şekilde yaşamayı tercih ediyor. Bülent Şakrak'ın bu "nokta atışı" zaman hesabı, takipçileri tarafından "Aşkın en teknik ve en samimi hali" olarak yorumlandı ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.