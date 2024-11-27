Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz’den keyifli gün!

Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yakalandı.

Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz’den keyifli gün!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2024 10:45

Başarılı oyuncu Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da eğlenceli bir gün geçirirken objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift,  Eğlence Merkezi’nde renkli anlar yaşadı.

Yeni dizisi Can Borcu ile ekranlara dönmeye hazırlanan Bülent İnal, dizinin hazırlıkları hakkında bilgi verdi. “Kadroda çok deneyimli isimler var. Herkes işine özen gösteriyor. Çekimler güzel gidiyor, seyirciyi güzel bir iş bekliyor,” diyen oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Giyim tarzındaki şıklık ve sadelikle öne çıkan Bülent İnal’a, eşi Melis Tüysüz de zarif kombiniyle eşlik etti. Çiftin uyumlu ve enerjik halleri, alışveriş merkezindeki ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Alışveriş sonrası eğlence dolu anların tadını çıkaran İnal çifti, bol bol kahkaha atarak keyifli bir gün geçirdi. Hayranları tarafından örnek çift olarak görülen ikili, “Aşkları yıllara meydan okuyor” yorumlarıyla sosyal medyada da gündem oldu

Benzer Haberler
Emmy Ödülleri’nde Özge Yağız rüzgarı Emmy Ödülleri’nde Özge Yağız rüzgarı
Esra Dermancıoğlu: “İlk seviştiğim adamı unutmak istemezdim Esra Dermancıoğlu: “İlk seviştiğim adamı unutmak istemezdim"
Nurgül Yeşilçay şaşırttı: Nurgül Yeşilçay şaşırttı: "Parası bitince arıyor"
Caner Erkin ve Mihran Ela’nın Baba-Kız günü! Caner Erkin ve Mihran Ela’nın Baba-Kız günü!
Fahriye Evcen’le görüntülenen Burak Özçivit: “Her fırsatta ailemle olmayı tercih ediyorum Fahriye Evcen’le görüntülenen Burak Özçivit: “Her fırsatta ailemle olmayı tercih ediyorum"
Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş itirafı! Birce Akalay'dan Hakan Kurtaş itirafı!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Kadroya veda ediyor!
  • 26-11-2024 16:10

Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik ayrılık! Kadroya veda ediyor!

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!
  • 21-11-2024 11:55

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
  • 22-11-2024 15:02

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!

'Dünya Varmış' filminin galası yapıldı! İşte galadan özel görüntüler...
  • 22-11-2024 11:42

'Dünya Varmış' filminin galası yapıldı! İşte galadan özel görüntüler...

Caner Erkin ve Mihran Ela’nın Baba-Kız günü!
  • 27-11-2024 10:38

Caner Erkin ve Mihran Ela’nın Baba-Kız günü!