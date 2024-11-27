Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz’den keyifli gün!

Başarılı oyuncu Bülent İnal ve eşi Melis Tüysüz, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da eğlenceli bir gün geçirirken objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, Eğlence Merkezi’nde renkli anlar yaşadı.

Yeni dizisi Can Borcu ile ekranlara dönmeye hazırlanan Bülent İnal, dizinin hazırlıkları hakkında bilgi verdi. “Kadroda çok deneyimli isimler var. Herkes işine özen gösteriyor. Çekimler güzel gidiyor, seyirciyi güzel bir iş bekliyor,” diyen oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Giyim tarzındaki şıklık ve sadelikle öne çıkan Bülent İnal’a, eşi Melis Tüysüz de zarif kombiniyle eşlik etti. Çiftin uyumlu ve enerjik halleri, alışveriş merkezindeki ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Alışveriş sonrası eğlence dolu anların tadını çıkaran İnal çifti, bol bol kahkaha atarak keyifli bir gün geçirdi. Hayranları tarafından örnek çift olarak görülen ikili, “Aşkları yıllara meydan okuyor” yorumlarıyla sosyal medyada da gündem oldu