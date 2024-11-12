Bülent İnal ve Ebru Özkan'lı “Can Borcu” dizisinin setinden ilk görüntüler..

Geçtiğimiz hafta sete çıkan ve çekimlerinden ilk kareleri yayınlanan dizide, usta oyuncular Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete başrolleri paylaşıyor.

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet’in (Bülent İnal) annesinin ölümünün ardından kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını ve hayatına ansızın giren Handan (Ebru Özkan) ile değişen dünyasını konu alıyor. Mehmet'in karşısına çıkan Handan, dizinin seyircileri derin bir aile dramına tanık edecek. Ragıp Savaş’ın hayat verdiği Celal karakteri ise eşi Handan’dan gizlediği ilişkiyle hikayenin dengelerini alt üst edecek. Celal’in eşi Handan, bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışırken, dizide etkileyici aile dramı çarpıcı bir dille anlatılacak.

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Onur Uğraş’ın kaleme aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi isimler de yer alıyor.

İzleyiciyi aile bağları, aşk ve ihanetle harmanlanmış derin bir hikayeye sürükleyecek Can Borcu, şimdiden merak uyandırıyor.