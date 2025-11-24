Bülent İnal, Kıskanmak Dizisinde

Ay Yapım imzalı Kıskanmak dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Bülent İnal dahil oluyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği dizide Bülent İnal, 2 Aralık Salı akşamı NOW ekranlarında yayınlanacak bölümde izleyicinin karşısına beklenmedik bir karakterle çıkacak.
Yer aldığı projelerde hayat verdiği karakterlerle büyük beğeni toplayan Bülent İnal, usta yazar Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan diziye12. bölüm itibarıyla dahil olarak seyirciyle buluşacak.
“Kıskanmak” yeni bölümüyle her salı saat 20.00’de NOW’da.