Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz’ın İfadeleri Ortaya Çıktı!

Sosyal medya hesaplarından para karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Tuğba Ekinci ve Ahmet Yılmaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. İki ismin savcılıkta verdiği ifadeler de ortaya çıktı. Ekinci ve Yılmaz, yaptıkları paylaşımların suç oluşturduğunu düşünmediklerini söyledi.

Tuğba Ekinci: “Suç Unsuru Olduğunu Düşünmedim”

Tuğba Ekinci, dosyaya konu olan videoyu kendisinin çektiğini ve kendi Instagram hesabında paylaştığını belirtti. Videonun hesabında geçici olarak, yani hikâye şeklinde yayınlandığını söyleyen Ekinci, bunun suç unsuru taşıdığını düşünmediğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, X platformunda herhangi bir hesabının olmadığını ve söz konusu paylaşımın orada kendisi tarafından yapılmadığını da söyledi. Ekinci ayrıca, ailesinin tepki göstermesinin ardından videoyu kısa süre içinde kaldırdığını anlattı.

Ekinci, paylaşımın daha sonra kendi bilgisi ve izni dışında başka kişiler tarafından kopyalanarak farklı platformlarda yayıldığını savundu. İfadesinde emekli olduğunu ve 50 bin lira maaş aldığını da belirtti.

Ahmet Yılmaz: “Geçimimi Sosyal Medyadan Sağlıyorum”

Soruşturmanın diğer tutuklu ismi Ahmet Yılmaz da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz, paylaşımlarında cinsel organının göründüğü bir içerik bulunmadığını ve paylaşımlarının günlük hayatından kesitler olduğunu söyledi.

Cinsel kimliği nedeniyle iş bulmakta zorlandığını belirten Yılmaz, bu nedenle geçimini sosyal medya üzerinden sağladığını ifade etti.

“Suç İşlediğimi Düşünmüyorum”

Yılmaz ayrıca cinsiyet uyum sürecinde geçirmesi gereken ameliyatın masraflarını karşılamak için sosyal medyadan gelir elde ettiğini anlattı. Paylaşımlarının müstehcen olmadığını düşündüğünü söyleyen Yılmaz, yaşanan süreç nedeniyle kendisini çok üzgün hissettiğini belirtti.