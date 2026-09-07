Seda Sayan’ın 4 Reklamdan Kazancı Ortaya Çıktı!

Seda Sayan, yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Hem özel hayatı hem de yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez kazancıyla adından söz ettirdi. Özellikle son dönemde reklam anlaşmalarıyla dikkat çeken Sayan’ın elde edeceği ücret, duyanları şaşırttı.

Dört Farklı Markayla Anlaşma Yaptı

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre Seda Sayan, son dönemde tam dört farklı markayla reklam anlaşması imzaladı. Üstelik her bir anlaşmanın 50 milyon lira değerinde olduğu konuşuluyor. Bu rakamlar doğruysa Sayan’ın dört reklamdan elde edeceği toplam kazanç tam 200 milyon lirayı buluyor.

Sayan’ın dijital eğitim platformu için çektiği reklam da geçtiğimiz günlerde oldukça ses getirmişti. Ünlü sanatçının önümüzdeki günlerde üç farklı markanın reklamında daha kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Dijitale Ağırlık Vermeye Karar Verdi

Seda Sayan’ın son dönemde yüzünü televizyon ekranlarından çok dijital dünyaya çevirmesi de dikkat çekiyor. YouTube’da yayınlanan “Bacıların Bacısı” programı kısa sürede sosyal medyada gündem olunca Sayan, dijital projelere daha fazla ağırlık verme kararı aldı.

Uzun yıllar televizyon programlarıyla izleyici karşısına çıkan sanatçının, kendisine gelen yeni televizyon tekliflerini ise şimdilik kabul etmediği öğrenildi.

Yeni Program İçin Kolları Sıvadı

Sayan’ın “Bacıların Bacısı”nın ardından YouTube için yeni bir program hazırlığında olduğu da konuşuluyor. Henüz detayları netleşmeyen proje için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Yani Seda Sayan için ekran macerası bitmiş değil, sadece adres biraz değişmiş gibi görünüyor. Televizyondan uzak durup dijital dünyaya ağırlık veren Sayan, reklam anlaşmalarıyla da kazancını adeta katlıyor.