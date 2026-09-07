Sibel Turnagöl Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Şimdi Ne Yapıyor?

Bir dönemin en tanınan isimlerinden Sibel Turnagöl, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Henüz 16 yaşındayken mankenliğe başlayan ve kısa sürede “Mankenler Kraliçesi” seçilen Turnagöl, daha sonra Yeşilçam filmleriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan ünlü isim, yıllarca ekranların sevilen yüzleri arasında yer aldı. Ancak zaman içinde kameralardan uzaklaşmayı tercih etti ve hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Evlilik Sonrası Ekranlardan Uzaklaştı

Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenmesinin ardından ekranlarda daha az görünmeye başladı. Bir süre sonra televizyon ve sinema çalışmalarından iyice uzaklaşan Turnagöl, çalışma hayatında da farklı bir yola yöneldi.

Şimdiki adresi ise ilk duyulduğunda şaşırtıyor. Ünlü isim, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde kendi lokantasını işletiyor.

Mutfağa da Servise de Kendisi Koşuyor

Turnagöl, lokantasını sadece uzaktan yöneten bir işletmeci değil. İşlerin başında bizzat duran ünlü isim, mutfaktan servise kadar pek çok işle kendisi ilgileniyor.

Yıllarca podyumlarda yürüyen, kamera karşısına geçen ve televizyon programları sunan Turnagöl’ün bugün oto sanayide esnaflık yapması, hayatındaki değişimi de gözler önüne seriyor.

Yeni Projeler İçin Hazırlanıyor

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Turnagöl, son olarak katıldığı bir davette kameraların karşısına geçti. Lokantasındaki işlerin iyi gittiğini anlatan ünlü isim, bir yandan da yeni projeler için hazırlık yaptığını söyledi.

Henüz hangi projeyle ekrana ya da beyazperdeye döneceği belli değil. Ancak Turnagöl’ün bu açıklaması, hayranlarını yeniden heyecanlandırdı.

Yıllar Sonra Görenler Hayran Kaldı

Sibel Turnagöl’ün yıllar sonra ortaya çıkması sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü ismin görünümünü beğenen takipçileri, “Her hali çok güzel” ve “Hâlâ çok güzel” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi. Görünen o ki Turnagöl, ekranlardan uzak kalsa da sevenleri onu hâlâ yakından takip ediyor.