Chloe Loughnan’dan Hamilelik Şovu! Karnı İyice Belirdi

Anne olmak için gün sayan Chloe Loughnan doğuma kısa süre kala yeni pozunu paylaştı. Ünlü modelin iyice belirginleşen karnı dikkat çekti ve beğeni topladı.

Chloe Loughnan’dan Hamilelik Şovu! Karnı İyice Belirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-09-2026 10:52

Chloe Loughnan, hayatının en heyecanlı dönemlerinden birini yaşıyor. Anne olmaya hazırlanan ünlü model, doğuma sayılı günler kala sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaştı. Büyüyen karnını gözler önüne seren Loughnan, hamilelik heyecanını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Bir dönem Serdar Ortaç’la yaptığı evlilikle gündeme gelen İrlandalı model, şimdi ise bambaşka bir mutluluğun içinde. Loughnan’ın son paylaşımı da bu heyecanlı bekleyişin en güzel karelerinden biri oldu.

“Şimdiye Kadarki En Sevdiğim Bölüm”

Loughnan, daha önce hamile olduğunu duyurduğu paylaşımında büyüyen karnını gösteren fotoğraflarına “Şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm” notunu düşmüştü. Bu sözleriyle annelik heyecanını ne kadar büyük bir mutlulukla yaşadığını da göstermişti.

Şimdi ise doğuma oldukça kısa bir süre kala yeniden kamera karşısına geçti. Karnının iyice belirginleştiği görülen model, verdiği yeni pozla takipçilerinden de büyük ilgi gördü.

Hamilelik Sürecini Takipçileriyle Paylaşıyor

Chloe Loughnan, hamileliği boyunca yaşadığı bu özel dönemi sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Zaman zaman verdiği pozlarla karnını gösteren ünlü model, böylece takipçilerini de bu heyecanlı sürece ortak ediyor.

Son paylaşımında da yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. Doğuma günler kala annelik heyecanını yaşayan Loughnan’ın bu özel karesi kısa sürede beğeni topladı.

Yeni Hayatına Günler Kaldı

Serdar Ortaç’la 2014-2019 yılları arasında evli kalan Chloe Loughnan, daha sonra mimar Fergus Hennessy ile yeni bir hayat kurdu. Hennessy’den 2023 yılında evlilik teklifi alan model, şimdi ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.

Loughnan’ın doğum için artık gün saydığı bu dönemde yaptığı paylaşımlar da merakla takip ediliyor. Ünlü modelin bebeğini kucağına alacağı gün ise şimdiden heyecanla bekleniyor.

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