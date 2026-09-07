Serhat Kılıç’ın Evindeki Son Anları Ortaya Çıktı! Şoke Eden Detay

Oyuncu Serhat Kılıç’ın 5 Eylül’de İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, yedek anahtarla eve girdiğinde ünlü oyuncuyu salondaki koltukta hareketsiz halde buldu.

Esmergül’ün emniyette verdiği ifade de olayla ilgili dikkat çeken ayrıntıları ortaya çıkardı. Kılıç’ı ilk gördüğünde uyuduğunu düşündüğünü söyleyen Esmergül, seslenip kolundan tuttuğunda teninin soğuk olduğunu fark ettiğini anlattı. Bunun üzerine önce Kılıç’ın kız kardeşi Sinem’i, ardından da 112’yi aradı.

Ölümünden İki Gün Önce Ağrıları Vardı

Esmergül’ün ifadesine göre Kılıç, ölümünden iki gün önce boyun fıtığı nedeniyle ciddi ağrılar çekiyordu. 3 Eylül’de sete gitmeyen oyuncu, sevgilisine kendisini iyi hissetmediğini ve ağrısının geçmediğini söyledi.

Kılıç’ın çok sayıda ilaç aldığını belirten Esmergül, aynı gün saat 16.00 sıralarında oyuncunun kendisini yeniden aradığını ve ağlamaklı bir ses tonuyla setten çıkarıldığını söylediğini aktardı. Kılıç’ın çok üzgün olduğunu ve kimseyle görüşmek istemediğini söylediği öğrenildi.

İki Gün Boyunca Haber Alamadı

Esmergül, Kılıç’ın yalnız kalmak istediğini düşündüğü için üzerine gitmediğini, telefon ve mesajlarla ulaşmaya çalıştığını ancak yanıt alamadığını anlattı. Kullanılan ilaçların uyku yapabileceğini düşündüğü için de fazla aramadığını söyledi.

5 Eylül’de Kılıç’ın telefonunun kapalı olduğunu fark eden Esmergül, bunun üzerine evine gitti.

Kesin Ölüm Nedeni Henüz Belli Değil

Kılıç’ın yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi sağlık sorunları olduğu da ifadede yer aldı. Ancak oyuncunun kesin ölüm nedeni henüz açıklanmış değil. Cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Kılıç’ın binanın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinde, eve geldiği ve asansörü beklerken daha sonra merdivenlere yöneldiği görüldü.