Bülent Ersoy yeşil saçlarıyla dikkat çekti

Tasarımı Tolga Çam'a ait olan bir elbiseyi tercih eden Bülent Ersoy, yeşil saçları ve makyajıyla kusursuz bir tarz sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçının kostümünün kumaşı özel olarak Paris'ten getirildi.

Konserde, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlığımızı kazandığımız büyük bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümüdür ve bu özel günü hep birlikte kutluyoruz" diyen usta sanatçı, Türk bayrağını öperek saygıyla başına koydu.