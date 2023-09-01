Advert

Bülent Ersoy yeşil saçlarıyla dikkat çekti

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Alaçatı'da bir mekanın sahnesinde müzikseverlerle buluştu. Diva olarak tanınan Ersoy, tüm yeşile büründüğü sahne performansıyla Çeşme'deki izleyicilere zafer coşkusu yaşattı.

Bülent Ersoy yeşil saçlarıyla dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2023 11:39

Tasarımı Tolga Çam'a ait olan bir elbiseyi tercih eden Bülent Ersoy, yeşil saçları ve makyajıyla kusursuz bir tarz sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçının kostümünün kumaşı özel olarak Paris'ten getirildi.

Konserde, "30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlığımızı kazandığımız büyük bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümüdür ve bu özel günü hep birlikte kutluyoruz" diyen usta sanatçı, Türk bayrağını öperek saygıyla başına koydu.

Benzer Haberler
Caner Cindoruk, dizideki kızı ile aşk yaşıyor Caner Cindoruk, dizideki kızı ile aşk yaşıyor
Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çekti Bergüzar Korel beyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çekti
Esra Bilgiç süper minisiyle çömelerek poz verince... Esra Bilgiç süper minisiyle çömelerek poz verince...
Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
Özge Gürel: Şu an kendimizi hazır hissetmiyoruz Özge Gürel: Şu an kendimizi hazır hissetmiyoruz
Berdan Mardini Pembe Takımı ile Ortalığı Karıştırdı ''Vazgeç Artık Şu Pembeden'' Berdan Mardini Pembe Takımı ile Ortalığı Karıştırdı ''Vazgeç Artık Şu Pembeden''
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor