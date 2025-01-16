Bülent Ersoy, ‘Kutsal Damacana’ galasında vampir makyajıyla dikkat çekti

Bülent Ersoy, ‘Kutsal Damacana’ filminin galasına vampir makyajıyla geldi. Usta sanatçının giyim tarzı ve makyajı oldukça dikkat çekti ve sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Bülent Ersoy, ‘Kutsal Damacana’ galasında vampir makyajıyla dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2025 10:28

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, dün gece gerçekleşen Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına yaptığı cesur tercihlerle damga vurdu. Usta sanatçı, gecede adeta bir vampiri andıran etkileyici bir makyaj ve sıra dışı bir kostümle boy gösterdi.

Gecenin En Çok Konuşulan İsmi Oldu
Bülent Ersoy’un, filmin gotik temasıyla uyumlu olarak hazırlanan vampir makyajı ve iddialı kostümü, konuklardan tam not aldı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Diva, farklı tarzıyla kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.



Benzer Haberler
Evrim Doğan: Her düşüş bana yeni şeyler öğretti Evrim Doğan: Her düşüş bana yeni şeyler öğretti
Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak: Hayatımdaki kadının ne zaman çekileceğini bilmesi gerekiyor Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak: Hayatımdaki kadının ne zaman çekileceğini bilmesi gerekiyor
Mauro Icardi ve China Suarez’den bebek müjdesi Arjantinli gazeteciden Wanda Nara'yı çıldırtan iddia Mauro Icardi ve China Suarez’den bebek müjdesi Arjantinli gazeteciden Wanda Nara'yı çıldırtan iddia
Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan babasının vefatı sonrası ilk paylaşım! Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan babasının vefatı sonrası ilk paylaşım!
Sarp Levendoğlu’ndan şaşırtan itiraf: “Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum” Sarp Levendoğlu’ndan şaşırtan itiraf: “Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum”
Cem Yılmaz'ın Barcelona çıkarması: Emlak yatırımı mı? Cem Yılmaz'ın Barcelona çıkarması: Emlak yatırımı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!
  • 10-01-2025 10:52

Kaliforniya’da yanıyor: Hollywood yıldızları bölgeyi terk etti! Evleri yanan isimler arasında Türk ünlüler de var!

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış:
  • 10-01-2025 13:27

Deniz Işın'dan Ayşe Barım'a sert çıkış: "Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama..."

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?
  • 11-01-2025 10:13

Fahriye Evcen'den yeni bir dizi mi geliyor?

Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!
  • 13-01-2025 17:29

Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!

Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu
  • 15-01-2025 12:19

Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu