Bülent Ersoy, ‘Kutsal Damacana’ galasında vampir makyajıyla dikkat çekti

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, dün gece gerçekleşen Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına yaptığı cesur tercihlerle damga vurdu. Usta sanatçı, gecede adeta bir vampiri andıran etkileyici bir makyaj ve sıra dışı bir kostümle boy gösterdi.

Gecenin En Çok Konuşulan İsmi Oldu

Bülent Ersoy’un, filmin gotik temasıyla uyumlu olarak hazırlanan vampir makyajı ve iddialı kostümü, konuklardan tam not aldı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Diva, farklı tarzıyla kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.





