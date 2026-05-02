Bülent Ersoy Dudak Uçuklattı: Tek Bir Reklam Filmi İçin Servet Değerinde Ücret

Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy, sanat dünyasındaki ağırlığını bu kez reklam sektöründe kırdığı rekorla kanıtladı. "Diva" lakaplı sanatçı, dev bir online alışveriş platformuyla yaptığı iş birliği sonucunda aldığı astronomik ücretle Türkiye’nin ekonomi ve magazin gündemine bomba gibi düştü.

Reklam Sektöründe 135 Milyon TL'lik Rekor

Bülent Ersoy’un bir e-ticaret platformunun kampanya yüzü olması karşılığında 135 milyon TL kazandığı haberi, dudak uçuklatan cinsten. Tek bir reklam filmi ve kampanya süreci için ödenen bu meblağ, Türkiye reklamcılık tarihinde şimdiye kadar bir ünlüye ödenen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti. Sözcü'nün haberine göre; Diva bu anlaşmayla birlikte ulaşılması güç bir marka değerine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye Tarihine Geçen Anlaşma

Daha önce büyük markalarla iş birliği yapan pek çok yıldız ismi geride bırakan Bülent Ersoy, bu kazancıyla reklam bütçelerinde yeni bir eşik belirledi. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen bu ücret, "Diva farkı" olarak yorumlanırken; ekonomi çevreleri de ünlü isimlerin dijital platformlardaki etkisinin ulaştığı boyutu tartışmaya başladı.

Markaların Gözdesi Diva

74 yaşındaki sanatçı, sadece sesiyle değil, kendine has tarzı ve çarpıcı açıklamalarıyla da her dönem popülerliğini korumayı başarıyor. E-ticaret devinin, geniş kitlelere hitap eden ve her hareketi olay olan Bülent Ersoy’u tercih etmesi, pazarlama stratejisi açısından büyük bir hamle olarak değerlendirildi. Reklam filminin yayınlanmasıyla birlikte platformun alacağı etkileşim şimdiden merak konusu oldu.