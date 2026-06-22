Sıla Doğu Reklam Paylaşımları İçin Sessizliğini Bozdu

Polat ailesi 3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da yaşanan ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından en zor günlerini geçiriyor. Dilan Polat'ın tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi ve ciddi bir tedavi süreci için hastaneye yatırılmasının ardından gözler aileye çevrilmişti. Yas sürecinin devam ettiği günlerde Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun Instagram üzerinden yeniden ticari ve reklam içerikli paylaşımlar yapmaya başlaması sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

3 Haziran'da Çeşme Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması olan Can Polat hayatını kaybetmişti. Polat ailesi yaşanan bu acı olayın ardından büyük bir yas sürecine girdi. Hastanede tedavi gördüğü açıklanan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise geçtiğimiz gün reklam paylaşımlarına geri döndü.

Takipçiler İsyan Etti

Sıla Doğu'nun acı olayın üzerinden henüz bir ay bile geçmeden peş peşe ürün tanıtımları ve reklamlar yayımlaması takipçilerinin tepkisini çekti. Gönderilerin altına kısa sürede binlerce eleştiri yağarken kullanıcılar "Daha cenazenin kırkı bile çıkmadı, bu ne acele?", "Kardeşiniz hastanede kuzeniniz toprağa girdi ama reklamlar tam gaz" diyerek tepki gösterdi. Gelen ağır eleştirilerin ardından Sıla Doğu sessizliğini bozarak omuzlarındaki yükü anlattığı uzun bir açıklama yayımladı.

Kamera Kapanınca Yaşanan Mücadeleyi Kimse Bilmiyor

Hayatın göründüğü gibi toz pembe olmadığını ve arka planda büyük bir ayakta kalma savaşı verdiklerini belirten Sıla Doğu, eleştirilere şu sözlerle sitem etti:

"Kamera açılıyor diye herkes hayatını normalde döndüğü gibi sanıyor olabilir ama kimse kameralar kapandıktan sonra yaşananları, verilen mücadeleyi ve omuzlardaki yükü bilmiyor. 25 gündür hiçbir paylaşım yapmadım. Acımızı da sessizliğimizi de, gecelerimizi de sadece biz biliyoruz."

Bu Evlerde Ekmek Bekleyen İnsanlar Var

Paylaşımlarına ve ticari faaliyetlerine dönmek zorunda olmasının arkasında büyük bir geçim ve sorumluluk tablosu olduğunu vurgulayan Doğu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu evlerde çalışan insanlar var, emek veren insanlar var, ekmek bekleyen insanlar var. Hayat bazen insanı ne yaşarsa yaşasın ayağa kalkmak zorunda bırakıyor. Kardeşimin eşinin ailesinden bir can kaybettik. Hepimizin yüreğinde ayrı bir yeri vardı... Bu süreçte dualarımı da eksik etmedim."

Kırk Gün Sonra da Yapsam Konuşulacaktı

Sosyal medyadaki linç kültürüne de değinen Sıla Doğu artık eleştirileri değil, sadece sorumluluklarını önemsediğini belirterek sözlerini şu net cümlelerle noktaladı:

"Bugün paylaşım yapsak da konuşulacak, kırk gün sonra paylaşım yapsak da konuşulacak. O yüzden artık insanların ne diyeceğinden çok vicdanıma, dualarıma ve sorumluluklarıma bakıyorum."

Dilan Polat'ın hastane odasındaki sessizliği sürerken Sıla Doğu'nun bu "ekmek teknesi ve sorumluluk" çıkışı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Doğu'ya hak verirken bir kısım ise yas sürecine saygı duyulması gerektiği yönündeki eleştirilerini sürdürüyor.