Kıbrıs'tan Son Ültimatom! Seda Sayan Evlilik Kuralını Perçinledi!

Türk magazin dünyasının sultanı hem cesur sahne tarzı hem de evlilik hayatına dair yaptığı dobra açıklamalarıyla gündemden düşeyen Seda Sayan sosyal medyayı bir kez daha sallamayı başardı. Son olarak yavru vatan Kıbrıs'ta sahne alan ünlü sanatçı konser öncesi hem çok konuşulan kostümünün sırrını paylaştı hem de eşi Çağlar Ökten'e koyduğu "bensiz tatil yapamazsın" yasağına dair ezber bozan yeni açıklamalar ekledi.

Magazin dünyasının yıllardır en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Şarkıcı Seda Sayan son olarak Kıbrıs sahnesiyle adından söz ettirdi. 1200 kişinin katıldığı konseri öncesinde konuşan sanatçı "Kıbrıs halkını çok seviyorum buraya gelmekten her zaman mutlu oluyorum" dedi.

Bu Kıyafeti Oluşturmak İçin Birçok Pantolon Kesildi

Kıbrıs sahnesi için hazırlanan özel tasarım kostümüyle göz kamaştıran Seda Sayan modada yeni bir akım başlatacağının sinyalini verdi. Giydiği her parçanın olay yarattığını belirten kadırgalı kıyafetinin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"Bu kıyafeti ortaya çıkarmak için birçok pantolon kesilip yeniden dikildi. Giydiğimiz her şey olay oluyor. Bu kıyafet de akım olabilir."

Sosyal Medyayı İkiye Bölen O Kural

Sahne tarzının ardından sözü evlilik hayatına getiren ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği müzisyen eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla çok konuşulmuştu. Eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu net bir dille ifade eden Sayan o dönem şu cümlelerle gündeme oturmuştu:

"Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor."

Sayan'ın bu çıkışı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüş kimi takipçileri ünlü sanatçının tecrübesine ve haklılığına vurgu yaparken kimileri ise bu kuralı aşırı kısıtlayıcı bulduğunu belirten binlerce yorumda bulunmuştu.

Katı Kuralı Perçinledi

Gelen eleştirilere ve sosyal medyadaki tartışmalara Kıbrıs'tan son noktayı koyan Seda Sayan evliliğindeki kırmızı çizginin geçici bir heves olmadığını kanıtladı. Geçen haftaki sözlerinin arkasında durduğunu belirten usta sanatçı ilişkisindeki o katı kuralı şu sözlerle adeta perçinledi:

"Ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam Çağlar bensiz ömür boyu tatil yapamaz."

Bu kararlı duruşuyla eşi Çağlar Ökten'e adeta ömür boyu tek başına tatil yasağı koyan Seda Sayan aşkta taviz vermeyeceğini bir kez daha ilan etmiş oldu.