Aleyna Kalaycıoğlu Ve Alaattin Kadayıfçıoğlu İçin Müebbet İstemiyle İlk Duruşma!

Türkiye'nin yakından takip ettiği sanat ve spor dünyasını yasa boğan 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında bugün çok kritik bir dönemeç yaşanıyor. Ümraniye'de meydana gelen trajik silahlı saldırının ardından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti. Hakkında müebbet hapis cezası talep edilen ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar için ilk duruşma bugün yapılıyor.

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'yla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Eski Sevgiliyle Barışma İsteği Kanlı Bitti

Türkiye'yi sarsan olay 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana gelmişti. İddianameye yansıyan detaylara göre; popüler rap grubu Canbay & Wolker'dan Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeniden barışmak istedi. Aralarını düzeltmesi için de yakın arkadaşı olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan arabuluculuk yapmasını talep etti.

Kundakçı, Canbay ve arkadaş grubuyla birlikte Kalaycıoğlu'nun bulunduğu müzik stüdyosunun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada olay yerine çakarlı lüks araçlarla Alaattin Kadayıfçıoğlu geldi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlar genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet etti. Kundakçı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddianamedeki Şok Talepler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede sanıklar için çok ağır cezalar talep edildi:

Alaattin Kadayıfçıoğlu: Kasten öldürme ve Ruhsatsız silah bulundurma suçlarından müebbet hapis

Aleyna Kalaycıoğlu: Olayı tetiklediği iddiasıyla Kasten öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis,

İzzet Yıldızhan: Olay sonrası takındığı tavır nedeniyle Suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Yoğun Güvenlik Önlemleri

Gözlerin çevrildiği davanın ilk duruşması, bugün saat 10.30 itibarıyla İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların geniş güvenlik önlemleri altında salona alınmasıyla başlayan duruşmada sanıkların ilk savunmalarının alınması hayatını kaybeden genç futbolcunun ailesi ve mağdur tarafın dinlenmesi bekleniyor. Mahkeme salonundan çıkacak ilk kararlar ve sanıkların ifadeleri tüm Türkiye tarafından dikkatle takip ediliyor.