Bülent Ersoy, cinsel ilişki sürelerinden dert yandı: 'Öyle çok uzunu da sevmem de...'

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, uzun yıllar sonra Safiye Soyman ve Banu Alkan ile bir araya geldiği bir programda cinsel ilişki süreleri konusunda açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Hiç uğraşamam, 15 dakika falan, bilmem ne. Sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi, anlamam ki? Siz kafayı yemişsiniz. Ben uzun süreyi da sevmem açıkçası. Böyle 10 saat falan, hiç çekemem. Tokadı basarım" şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy, cinsel ilişki sürelerinden dert yandı: 'Öyle çok uzunu da sevmem de...'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-12-2023 11:43

Dijital platformda Safiye Soyman ve Banu Alkan'la birlikte program sunan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, cinsel ilişki süreleri konusunda şu ifadeleri kullandı: "Hiç uğraşamam. 15 dakika, ne bileyim ben. Sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol?"

"HİÇ UĞRAŞAMAM"

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, uzun yıllar sonra Safiye Soyman ve Banu Alkan ile dijital platformdaki bir programda buluştu. Programda cinsel ilişki konusu gündeme geldiğinde Ersoy, "Hiç uğraşamam, 15 dakika bilmem ne. Sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Benimki 15 dakikayı geçmiyor. Hemen tik tak" şeklinde ifade kullandı.

"10 SAAT HİÇ DAYANAMAM"
 

Programın sunucusunun, "15 dakika çok. Türkiye'de ortalama 3 dakika" cevabına Bülent Ersoy ise, "Ne desem ki anam. Ben yani öyle çok uzunu da sevmem açıkçası. Böyle böyle 10 saat, hiç dayanamam. Tokadı basarım. 'Ne yapacaksan yap, ağzını burnunu kırmayayım şimdi' derim" şeklinde yanıt verdi.

 

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