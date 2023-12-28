Bülent Ersoy bu kez Yalı Çapkını'nı diline doladı! Diva'dan Mert Ramazan Demir'e ağır sözler

Banu Arkan ve Safiye Soyman'ın da yer aldığı "Dünya Güzellerim Masada" programının dördüncü bölümü, ünlü isimlerin yorumları ve eleştirileriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Programda, Bülent Ersoy'un Mert Ramazan Demir'e verdiği puan ve Yalı Çapkını dizisine yönelik sert eleştiriler dikkat çekti. Ersoy, Ferit karakterini ve dizinin genel yapısını eleştirirken, geçmiş sezonlara olan özlemini ifade etti ve programın genel havasını etkileyen bir enerji sergiledi.



Bülent Ersoy, "Dünya Güzellerim Masada" programının dördüncü bölümünde Mert Ramazan Demir'in performansına tepki göstererek, "Ben çok kızıyorum" dedi. Ersoy, kızgınlığını Yalı Çapkını dizisine bağlayarak Ferit'in Seyran'a yaptıkları ve Pelin'in hamile kalıp diziye geri dönmesine sitem etti.

Dizideki Ferit karakterine yönelik sert eleştirilerde bulunan Ersoy, "Senin kırdığın cevizler zaten bini aştı da, sen terbiyesizsin. Artık beğenmiyorum, kimin eli cebinde belli değil" ifadelerini kullandı.

Program boyunca dizinin ilk sezonunu özleyen Ersoy, "O eski şeyi kalmadı. Kim hamile bıraktı? Bu! Terbiyesiz. Sen nasıl yaptın onu bir kere? O zaman o boncuk gözlü kızı düşünemedin." şeklinde konuşarak eleştirilerini sürdürdü.

Ersoy, "Öteki o yüzsüz kız kovuluyor, yine geliyor anam. Anası da bir ayrı bir şey! Ben anlamadım. Mert Ramazan'a 10 üzerinden 9 veriyorum çünkü çocuk yaptı" diyerek vitesi artırdı.