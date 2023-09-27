Buket Aydın Güzellik Salonu Açıyor

Buket Aydın, katıldığı TV8’in "2. Sayfa" programında oldukça dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özellikle yeni girişimlerinden olan güzellik salonu hakkındaki açıklamalarıyla merak uyandıran Aydın, bu konudaki planlarından ve neden bu işe girişimde bulunduğundan bahsetti.

Buket Aydın, güzellik sektörüne girmesinin nedeninin yaşlılıkla mücadele etmek isteyen birçok insan olduğunu ve bu insanlardan biri olmasından kaynaklandığını belirtti. Bu sektörün kazançlı olması nedeniyle birçok ünlünün bu alana yatırım yaptığına dikkat çeken Aydın, "Güzelleştirmeye yakın çevremden başlayacağım" dedi.

Sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere de cevap veren Buket Aydın, kendisi hakkında yapılan linç kampanyalarının aslında toplumsal bir sıkıntıdan kaynaklandığına işaret etti. Pandemi sonrası yaşanan psikolojik çöküntünün bu linç kültürünü tetiklediğini söyledi. Ayrıca, sahip olduğu Rolex marka saatin eleştirilmesine de değinen Aydın, bu saati alacak ekonomik güce sahip olduğunu ve Türkiye'de bu saati takan tek kişi olmadığını belirtti.

Programda, Aydın'ın güzellik sektörüne girmesi ve sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere yanıtı büyük ilgi gördü. Buket Aydın'ın yeni girişimi ve bu konudaki düşünceleri, ilerleyen günlerde medyanın gündeminde yer almaya devam edecek gibi görünüyor.