Bugün Hangi Maçlar Var 7 Ekim 2023 : Antalyaspor Galatasaray

7 Ekim 2023 Futbol Karşılaşmaları Futbolseverlerin merakla beklediği 7 Ekim 2023 tarihli maçlar, ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı, kimin maçı var? 7 Ekim 2023 maçları Hem yerel liglerden hem de uluslararası müsabakalardan önemli karşılaşmalar, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte bugünkü maç programı ve yayın bilgileri!

Bugünün Maç Programı

Siltaş Yapı Pendikspor - EMS Yapı Sivasspor

Saat: 13:30

Yayın: Bilgi Yok

MKE Ankaragücü - Mondihome Kayserispor

Saat: 16:00

Yayın: beIN Sports 1

RAMS Başakşehir - Gaziantep FK

Saat: 19:00

Yayın: beIN Sports 1

Bitexen Antalyaspor - Galatasaray

Saat: 19:00

Yayın: beIN Sports

7 Ekim'de Nefes Kesen Karşılaşmalar

7 Ekim, futbolseverler için dopdolu geçecek. Özellikle Süper Lig devlerinin mücadeleleri, heyecanın doruklarda yaşanmasını sağlayacak. Özellikle Galatasaray'ın Antalyaspor deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Ankaragücü Sahasında Kayserispor’u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'de tempo düşmüyor. Bu hafta Ankaragücü, kendi evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16.00'da start alacak ve futbolseverler bu heyecanı BeIN Sports 2 kanalından canlı izleyebilecek.

Emre Belözoğlu ile Yeni Bir Dönem Başladı

Ankaragücü, Süper Lig'de şu sıralar zor günler geçiriyor. Geçen hafta Galatasaray’a 1-0'lık üstünlükten sonra 2-1 mağlup oldular. Bu sonuç, teknik direktör Tolunay Kafkas'ın ayrılığını beraberinde getirdi. Takımın yeni teknik direktörü olarak Emre Belözoğlu atanırken, Belözoğlu bu sezon Başakşehir'de kısa bir süre görev yapmıştı. Ankaragücü, yeni teknik adamıyla Kayserispor karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Ancak şu ana kadar iç sahada bir galibiyet yüzü göremeyen Ankaragücü'nün işi zor. Maç öncesi Ankaragücü cephesinde Stelios Kitsou'nun sakatlık durumu endişe yaratıyor.

Kayserispor Dış Sahada Galibiyet Arıyor

Öte yandan Kayserispor, iç sahada Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak puan kaybetti. Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki ekip, bu sezon sadece Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. 7 haftalık süreçte 10 puan toplayan Kayserispor, lig sıralamasında 9. basamakta yer alıyor. Dış sahada henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kayserispor, Ankaragücü karşısında bu istatistiğini değiştirmeyi umut ediyor.

Maçın Tahmini

Ankaragücü, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Tek galibiyetle alt sıralarda bulunan Ankaragücü, bu maçta üstün gelmeyi umuyor. Ali Sowe ve Tolga Ciğerci'nin iyileşmesi, ev sahibi için büyük avantaj. Karşılaşmanın favorisi olarak Ankaragücü görülüyor.

Başakşehir, Galibiyet Peşinde

Süper Lig'in bu hafta ki dikkat çeken maçında, düşme hattında bulunan Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak ve futbolseverler BeIN Sports 2 kanalından bu heyecana ortak olabilecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde bir türlü istikrarı yakalayamadı. 7 haftada sadece 1 galibiyet alarak zor günler geçiren İstanbul ekibi, geçen hafta Kayserispor deplasmanından sadece 1 puanla döndü. Bu hafta Gaziantep FK karşısında galibiyet arayışında olan Başakşehir'de Patryk Szysz'in sakatlık sorunu sürmekte.

Gaziantep FK'da Yükselen Form

Gaziantep FK, yeni teknik direktörü Marius Sumudica yönetiminde çıkışa geçti. Son oynadıkları 3 maçta 2 kez sahadan galibiyetle ayrılan Gaziantep, son olarak Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İyi bir hava yakalayan Gaziantep, Başakşehir deplasmanından da puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ancak sakat oyuncularından İlker Karakaş'ı bu maçta kullanamayacaklar.

Maçın Tahmini

Başakşehir, bu sezon iç sahada henüz galibiyetle tanışamadı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın gelişiyle oyun yapısı oturmaya başladı, ancak sonuçlar hâlâ tatmin edici değil. Öte yandan Gaziantep FK, Sumudica'nın getirdiği pozitif hava ile iyi bir performans sergiliyor. Bu karşılaşmada Başakşehir'in, seyircisi önünde sezonun ilk iç saha galibiyetini alacağını öngörüyoruz.

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor - Galatasaray Maçı

Süper Lig'de bu haftanın heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri, Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve futbolseverler bu zorlu mücadeleyi BeIN Sports 1'den canlı olarak takip edebilecek.

Antalyaspor Evinde Kaybetmiyor

Antalyaspor, Süper Lig'de son iki haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Nuri Şahin yönetimindeki takım, önce Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Ardından İstanbulspor deplasmanında 1-0 geriye düşmelerine rağmen 2-1'lik skorla galip geldiler. Şimdi zorlu bir sınav olan Galatasaray maçıyla karşı karşıyalar. Bu sezon iç sahada kaybetmeyen Antalyaspor, bu maçtan da puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Ancak Jakub Kaluzinski'nin sakatlık sorunu endişe yaratıyor.

Galatasaray Old Trafford'da Tarihi Bir Galibiyete İmza Attı

Hafta içi Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında müthiş bir performansla 3-2'lik galibiyet aldı. Okan Buruk yönetimindeki ekip, iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Mauro Icardi'nin penaltı atışından yararlanamadığı maç, Galatasaray'ın tarihi zaferlerinden biri oldu. Süper Lig'de de üst üste galibiyetlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Antalyaspor karşısında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ancak Kazımcan Karataş'ın sakatlığı, Galatasaray'ın eksikler arasında bulunuyor.

Maçın Tahmini

Antalyaspor, son haftalarda formunu artırarak göz dolduruyor. Süper Lig'de Samsunspor ve İstanbulspor galibiyetleriyle moral bulan ekip, bu maçta da galibiyet arıyor. Ancak Old Trafford'da tarihi bir zaferle dönen Galatasaray, Süper Lig'de de 6 maçlık galibiyet serisiyle maçın favorisi olarak göze çarpıyor. Ancak Antalyaspor'un evindeki performansı da göz ardı edilmemeli. Bu maçta karşılıklı gollerle zengin bir skor bekleniyor. Her iki takımın da gol atması kuvvetle muhtemel.