Buğra Gülsoy: "Üç senedir evdeyiz"

Oyuncu Buğra Gülsoy, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Gülsoy, yeni çıkardığı üçüncü kitabı 'Luna'ya gelen yorumlardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



"O AMAÇLA YAZMADIM"

Buğra Gülsoy, gazetecilerin, "Kitabınızı senaryolaştırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şimdilik böyle bir düşüncem yok. Belki ileride olabilir ama o amaçla yazmadım. Okurlar zaten okuduğu zaman kendi filmlerini kendi kafalarında çekebilirler" şeklinde yanıt verdi.

"İÇİME SİNEN BİR ŞEY OLMADI"

Ünlü oyuncu, yeni projelerinin sorulması üzerine, "Oyunculuk olarak şu an içime sinen bir şey olmadı" açıklamasında bulundu.

"ÜÇ SENEDİR EVDEYİZ"

Ayrıca yeni yıla ailesiyle birlikte evlerinde gireceklerini dile getiren Gülsoy, plan yapmadıklarını da belirtti.

Buğra Gülsoy, "Yılbaşını evde geçireceğiz. Zaten üç senedir evde takılıyoruz. Aile ortamında geçirmek daha çok hoşumuza gidiyor. Biraz evcimeniz... Yılbaşı günleri artık sanki daha çok aileyle kutlanacak bir şeymiş gibi geliyor" ifadelerini kullandı.