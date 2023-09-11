Bu Tarihi Not Edin ve Trink Ödemenizi Alın IBAN'a 5097 TL Yatıyor! TCKN’ya Göre ödenecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına müjdeli haber! Eylül ayında bir kaç gün içerisinde hesaplarınıza 5097 TL yatacak.Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) üzerinden yapılacak olan 5.097 TL yardım parası Evde Bakım Maaşı olarak bilinmekteyken, her ay düzenli olarak yapılan destek ödemesi bu ay da ayın 15 ile 31'i arasında hesaplara aktarılacak. Hak sahibi vatandaşın ekonomik zorluklar karşısında refah payının artmasının hedeflendiği Evde Bakım maaşı ile alakalı detaylar haberimizde.

Sosyal devlet ismini ödemesini yaptığı destekler ile sağlayan Türkiye Cumhuriyeti belirli kriterlere Uyan vatandaşlara mali destek ödemelerine devam etmektedir. Bu destek ödemeleri ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan hanelere ve kişiye özel olarak sağlanmaktadır. Her destek ödemesi farklı ihtiyaç sahibi hane ya da bireylere sağlanmaktadır. Kişinin gelir durumuna göre hanedeki Kişi sayısına göre ya da sosyoekonomik faktörlere göre çeşitli destek ödemeleri sunulmaktadır. Her ay düzenli olarak ödemesi yapılan bireysel ödeme olarak geçen evde bakım maaşı ödemeleri ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli hasta ve yaşlı kişilere bakan ve bu bakımı üstlenen hanelere sağlanan maddi destek evde bakım maaşı olarak bilinmektedir. Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 31'i arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre hesaplara aktarılmaktadır. Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ise ayın ortasına geldiğimiz Şu günlerde merakla araştırılıyor. Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Eylül itibari ile hak sahibi vatandaşın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre hesabına aktarılmaya başlanacak.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Memur maaş katsayısına göre zam alan evde bakım maaşı 2023 Ocak ayında 3.437 liradan 4.337 liraya çıkmıştı. Temmuz ayında yapılan memur maaş zammı sonlarında yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zammı tabi tutulmuştu. Ağustos ayı itibariyle evde bakım maaşı 5.097 TL ödenmektedir

Evde bakım maaşı yattı mı?

evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaba yatıp yatmadığı hak sahibi vatandaş tarafından meraklı araştırılmaktadır. E-devlet sistemi üzerinden sorgulanan evde bakım maaşı ödemeleri, sms ile de takip edilebilmektedir. Kişisel olarak birçok işlemin sorgulamasını yapacağınız e-devlet Platformu üzerinden arama kısmına engelle evde bakım ödeme bilgileri sorgulama yazarak evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.

Bu bilgiler ile birlikte evde bakım maaşı alacak bireyin Eylül ayı ödemelerini ayın 15'i itibariyle hesaplarından takip etmesi gerekmektedir

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Evde bakım maaşı alabilmek için belirli başlı kriterler bulunmaktadır. Ağır engelli raporu olan, bu engeli sebebiyle kendi işlerini kendisi halledemeyen bütün vatandaşlar başvurabilmektedir. Engel oranının %50 ve üzerinde onay alması durumunda ağır engelli kısmında Evet ibaresinin onay verilmiş olması gerekmektedir. Bakıma muhtaç olması gereken bireyin bakımını üstlenen haneye bu destek ödemesi yapılmaktadır .Hanedeki birey sayısına göre kişi başına düşen ortalama aylık gelirin bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olması durumunda evde bakım maaşı ödemesinden faydalanabilmektedir. Yukarıda belirtilen bütün kriterlere Uyan bireyler bu destek ödemesinden faydalanabilmektedir. Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulmaktadır