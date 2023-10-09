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Bu sektörlerde çalışanlar işinden memnun! İşte dünyanın en mutlu insanlarının meslek seçimleri

İş hayatı insanın gündelik hayatını etkileyen en önemli faktör. İş yaşantısında stres dolu geçen günler mutsuzluğun temeli. Bunun tam tersi olarak insanları çalışma hayatına bağlayan meslekler de bulunuyor. İşte yapılan son araştırmaya göre dünyanın en mutlu insanlarının tercih ettiği meslekler.

Bu sektörlerde çalışanlar işinden memnun! İşte dünyanın en mutlu insanlarının meslek seçimleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 17:50

Son yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, çalışanların en mutlu olduğu meslek dallarını ortaya koydu. 2020 başından 2023 ortasına kadar olan dönemde, 1.600'den fazla şirketin 57 bin çalışanına dair verilerin incelendiği bu analiz, çalışanların mutluluk düzeyini de detaylı bir şekilde gözler önüne serdi.

İnşaat Sektöründe Mutluluk Zirvede

Araştırmaya göre; en mutlu meslek grupları arasında zirvede inşaat sektörü bulunuyor. Son üç yıl içerisinde dalgalı bir seyir izleyen çalışan mutluluğu, özellikle inşaat sektöründe, artan maaşlar ve bol iş fırsatı sayesinde yüksek bir oranda seyretti.

Aynı zamanda teknoloji ve finans sektörleri de çalışanlarının yüksek mutluluk oranlarına sahip olduğu meslek dalları arasında yer aldı. Kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışan bireylerin mutluluğu da dikkat çekici. Seyahat ve konaklama alanındaki çalışanlar da, mutlu meslek grupları listesinde üst sıralarda kendilerine yer buldular.

Sonuç olarak, araştırma, farklı sektörlerdeki çalışanların mutluluk düzeylerini ve bu mutluluğun altında yatan nedenleri detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Çalışma koşulları, maaşlar, iş fırsatları gibi etkenler, çalışanların meslekleriyle ilgili memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Bu tür araştırmalar, şirketlerin ve kuruluşların çalışan memnuniyetini artırmak için hangi alanlara odaklanmaları gerektiği konusunda da önemli bir rehber niteliğinde.

Son yapılan araştırmalara göre, çalışanların en mutlu olduğu meslek dalları sıralandı. Bu mesleklerde çalışanların mutluluk düzeyleri, sektördeki maaşlar, çalışma koşulları ve işin doğasına bağlı olarak belirlendi.

İşte Meslek Dallarına Göre Mutluluk Puanları

1. İNŞAAT SEKTÖRÜ - 49 PUAN

ABD'nin önde gelen inşaat birliklerinden Associated General Constractors of America'nın raporuna göre; 2022 yılında çalışanların saatlik ücreti 40 yılın zirvesine ulaştı. Payscale verilerine göre, inşaat işçisinin ortalama saatlik ücreti 17,70 dolar olup, bazı bölgelerde bu ücret 28,83 dolara kadar çıkabilmekte.

2. TEKNOLOJİ - 41 PUAN

Harvard Yetişkin Gelişimi Araştırması, teknoloji sektöründe çalışanların, iş arkadaşlarıyla derinlemesine etkileşim kurma fırsatları sayesinde daha mutlu olduklarını belirtiyor.

3. FİNANS - 37 PUAN

4. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR - 35 PUAN

5. GIDA - 35 PUAN

6. SEYAHAT VE KONAKLAMA - 35 PUAN

Seyahat ve konaklama sektöründe çalışanlar, dinamik çalışma ortamı ve farklı kültürlerle etkileşim imkanı sayesinde yüksek mutluluk puanlarına sahip.

7. EĞİTİM - 34 PUAN

Eğitim sektöründe çalışanlar, genç nesillerle etkileşim ve topluma katkıda bulunma hissiyle mutluluk yaşıyor.

8. SAĞLIK - 31 PUAN

Sağlık sektörü, zorluğuna rağmen, çalışanlarına insanlara doğrudan hizmet etme ve onlara yardımcı olma fırsatı sunuyor.

Bu analiz, mesleklerin sadece maaş ve imkanlarla değil, aynı zamanda işin doğası ve etkileşim imkanlarıyla da mutluluk seviyelerini belirleyebileceğini gösteriyor. Bu mesleklerde çalışan bireylerin yüksek mutluluk seviyelerine sahip olmalarının arkasındaki nedenleri anlamak, işverenler için çalışan memnuniyetini artırma yolunda önemli bir adım olabilir.

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