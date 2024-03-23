Bu samimiyet olay olur! Survivor'da Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu...

Bu akşam yayınlanacak olan Survivor All Star'ın bölümünde, kırmızı takım yarışmacısı Yunus Emre Özden'in, eşinin uyarılarına rağmen takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yakın ilişkisi dikkat çekti.

Bu samimiyet olay olur! Survivor'da Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 18:17

Survivor All Star, televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen popüler bir yarışma programı. Programda, adada yaşananlar ve yarışmacıların performansları sık sık konuşuluyor ve gündeme geliyor.

İki takım arasında sürekli gerilim ve tartışmaların yaşandığı programda, bir kriz de iki yarışmacının aileleri arasında çıktı.

Kırmızı takım yarışmacıları Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun arasındaki samimiyet, izleyicilerin ilgisini çekmeye başladı.

Bu durum, sosyal medyada romantik videoların hazırlanmasına yol açtı. Bunun üzerine Özden'in eşi, iletişim ödülünde eşini Aleyna'dan uzak durması konusunda uyardı.

Eşinin uyarısıyla dikkatleri üzerine çeken iki yarışmacının arasındaki ilişki, merak konusu oldu. Programın fragmanında, yan yana oturan Özden ile Kalaycıoğlu'nun aralarında gülüştüğü görüldü.

Özden'in, omzuna dokunduğu Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Allah'ım bu çocuk beni deli ediyor." sözleri ise dikkat çekti.

 

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