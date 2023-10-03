Bu hata yüzünden herkes dolandırıldı! Mobil bankacılık ile milyonlarca vurgun yaptılar

Adana’daki siber suç birimi, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarından para kaybı yaşaması üzerine bir seri şikayet aldı. Şikayetlerin ardındaki bulanık suları araştıran ekipler, vatandaşların finansal kayıplarını derinlemesine inceledi.

Çalışmalar, bir siber suç şebekesinin Türkiye genelinde geniş çaplı bir “bilişim yoluyla nitelikli hırsızlık” operasyonu düzenlediğini ortaya koydu. Şebeke, kullanıcıların cihazlarına zehirli yazılımlar enjekte ederek milyonlarca liralık bir soyguna imza attı.

Dijital Tuzak: Vatandaşın Cebini Hedef Aldılar

Yapılan detaylı incelemeler, şebekenin çeşitli internet sitelerini hacklediğini ve vatandaşların cep telefonlarına zararlı yazılımların yüklendiği linkleri içeren SMS'ler gönderdiğini belirledi. Buna göre vatandaşlar, bağlantıya tıkladıklarında bilmeden telefonlarına bu zararlı yazılımları indirmiş oldular.

Özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarla, zararlı yazılım yüklenen cep telefonlarından mobil bankacılık hesaplarına sızıldı. Şebeke, hesaplardan para transferleri ve mobil ödemeler yaparak ciddi miktarda finansal kayba neden oldu.

Suç Şebekesi Adım Adım Takibe Alındı

Harekete geçen ekipler, şebekenin S.S., C.K., Ş.K.Ü., ve F.D. isimli bireylerden oluştuğunu tespit etti. Bu şahısların, elde ettikleri haksız kazanç ile şirketler kurarak, internet üzerinden sanal oyun paraları sattıkları ortaya çıkarıldı.

Gözaltına Alınanlar ve Emniyetin Buldukları

Dört şüpheli, savcılığın talimatı üzerine bir operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca, çok sayıda sim kart ve cep telefonu, taşınabilir bellekler ile laptoplar ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı Soruşturma Derinleşiyor

Olayın ardından başlatılan soruşturma, şüphelilerin haksız kazançlarını inceledi. Elde edilen malvarlıkları ve araçlarına tedbir konuldu, banka ve kripto para hesapları ise bloke edildi. Tamamlanan sorguların ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı. Süreç, dört şüpheli hakkında çeşitli önlemler alınarak devam ediyor.