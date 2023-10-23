Bu Fotoğraf Karesindeki Herkes Bir Gecede Ünlü Oldu

2000'lerin sevilen dizisi Kampüsistan'dan o efsane kare sosyal medyada yeniden gündem oldu! Aylin Kontente'nin paylaştığı fotoğraf, o dönemin unutulmaz anılarını hatırlattı.

2000'lerin Efsane Dizisi Kampüsistan

2003 ve 2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında izleyicilerin gönlünde taht kurmuş olan Kampüsistan, Türk televizyonuna yeni yüzler kazandırmıştı. Dizide yer bulan yetenekli oyunculardan biri olan Aylin Kontente, o döneme ait bir fotoğrafını Instagram üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

Efsane Kadro

Elif Akşar, Mine Tugay, İpek Değer, Irmak Ünal, Tuğçe Kazaz, Aylin Kontente, İstemihan Tuna, Ekim Mağden, Burak Altay, Engin Hepileri ve Kaan Urgancıoğlu gibi dizi sektörünün şu anki başarılı oyuncularını bir araya getiren bu kare, takipçilerden büyük ilgi gördü.

Başlangıç Noktası: Kampüsistan

1996 yılında ekranlara ilk kez gelen bir dizi, pek çok oyuncunun hayatını baştan sona değiştirdi. Kampüsistan sayesinde ilk defa kamera karşısına geçen birçok isim, dizinin bitiminin ardından Türkiye'nin aranan yüzleri arasına girdi. Bugün bu oyuncular, sektörde farklı ve başarılı projelerle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.