Advert

Bu destekle boş arazi kalmayacak! Boş arazide tarım yapana geri ödemesiz yüzde 50 devlet desteği

Ağrı, atıl kalan arazilerini tarımsal faaliyetlerle değerlendirmek adına yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje ile hem üretim artışı hedefleniyor hem de çiftçilere ekonomik destek sağlanıyor.

Bu destekle boş arazi kalmayacak! Boş arazide tarım yapana geri ödemesiz yüzde 50 devlet desteği
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-10-2023 11:31

Ağrı, tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla atıl arazilere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mali desteği ve Ağrı Valiliği'nin koordinasyonuyla atıl durumda bulunan arazilerin tarımsal faaliyetlere kazandırılması amaçlanıyor.

“Atıl Alanlarda Buğday ve Arpa Yetiştiriciliği” Projesi Başladı

Bu yeni proje ile tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin gelirlerini artırılması ve atıl kalan alanların değerlendirilmesi hedefleniyor. Ağrı Valiliği ve yerel otoritelerin desteklediği bu girişim, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlamayı vaat ediyor.

Özel Törenle Proje Tanıtıldı

Tarım Parkı'nda gerçekleştirilen özel bir törende Ağrı Valisi Mustafa Koç, diğer il yetkilileri ve çiftçiler projenin tanıtımında yer aldılar. Vali Koç, bu projenin önemine vurgu yaparak, atıl olan 25 bin dekar araziyi tarım faaliyetlerine dahil edeceklerini, buğday ve arpa üretimiyle hem üretimin artırılmasını hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Tören sırasında çiftçilere yüksek kaliteli buğday ve arpa tohumları da dağıtıldı.

Benzer Haberler
SGK'dan Lise Mezunları İçin Fırsat: 134 Personel Alımı başvurusu başladı SGK'dan Lise Mezunları İçin Fırsat: 134 Personel Alımı başvurusu başladı
Belediyenin dağıttığı 1 milyon fide yeşerdi! Çiftçiler hasada başladı Belediyenin dağıttığı 1 milyon fide yeşerdi! Çiftçiler hasada başladı
Ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşamın sırrı çözüldü! İşte 85 yıl süren o araştırmanın sonuçları Ömür boyu sağlıklı ve mutlu bir yaşamın sırrı çözüldü! İşte 85 yıl süren o araştırmanın sonuçları
Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yalı Çapkını çekildiği otelin adı ne? Yalı Çapkını Seyran ve Ferit'in gittiği otel nerede? Yalı Çapkını çekildiği otelin adı ne?
Ofis çalışanları büyük tehlike altında! Sürekli oturarak çalışanlar bu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya Ofis çalışanları büyük tehlike altında! Sürekli oturarak çalışanlar bu sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
Şeker hastalığı tarih mi oluyor? İşte kan şekerinin yükselmesini engelleyen o 3 besin Şeker hastalığı tarih mi oluyor? İşte kan şekerinin yükselmesini engelleyen o 3 besin
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?