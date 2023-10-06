Bu destekle boş arazi kalmayacak! Boş arazide tarım yapana geri ödemesiz yüzde 50 devlet desteği

Ağrı, tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarmak amacıyla atıl arazilere yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mali desteği ve Ağrı Valiliği'nin koordinasyonuyla atıl durumda bulunan arazilerin tarımsal faaliyetlere kazandırılması amaçlanıyor.

“Atıl Alanlarda Buğday ve Arpa Yetiştiriciliği” Projesi Başladı

Bu yeni proje ile tarımın ve hayvancılığın geliştirilmesi, çiftçilerin gelirlerini artırılması ve atıl kalan alanların değerlendirilmesi hedefleniyor. Ağrı Valiliği ve yerel otoritelerin desteklediği bu girişim, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlamayı vaat ediyor.

Özel Törenle Proje Tanıtıldı

Tarım Parkı'nda gerçekleştirilen özel bir törende Ağrı Valisi Mustafa Koç, diğer il yetkilileri ve çiftçiler projenin tanıtımında yer aldılar. Vali Koç, bu projenin önemine vurgu yaparak, atıl olan 25 bin dekar araziyi tarım faaliyetlerine dahil edeceklerini, buğday ve arpa üretimiyle hem üretimin artırılmasını hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti. Tören sırasında çiftçilere yüksek kaliteli buğday ve arpa tohumları da dağıtıldı.