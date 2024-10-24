Bu 8 belirti jinekomastiye işaret ediyor!

Jinekomasti teşhisi alan erkekler, diğerlerine oranla daha hızlı ve erken yaşamını yitiriyor. Danimarka’da bulunan Kopenhag Rigshospitalet Eğitim Hastanesi Uzmanları tarafından yapılan araştırma sonucunda jinekomasti olan erkeklerin yaşam sürelerinin 75 yaş öncesi olduğunu ortaya koyuyor. Erkeklerde meme büyümesi testosteron ve östrojen hormonlarına bağlı gelişiyor. Hormonlarda meydana gelen bu dengesizlik ile birlikte ortaya çıkan büyük meme sorunu estetik kaygı dışında da tehdit oluşturuyor. Sağlıklı kişilerde görülmeyen meme büyümesi birçok sağlık probleminin de habercisi olabiliyor. Memorial Dicle Hastanesi Estetik, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Mehmet Ekinci, erkeklerde görülen Jinekomasti hastalığı hakkında bilgi verdi.

Erkeklerin yarısına yakınında jinekomasti görülüyor

Jinekomasti, göğüs içinde bulunan meme dokusunun zamanla gelişerek büyümesiyle ortaya çıkan, erkeklerde ve ergenlik çağındaki erkek çocuklarında görülen, çoğu zamanda yaşlı erkekleri de etkileyebilen bir durumdur. Estetik olarak rahatsız edici bir hal alan ve erkeklerde aşırı özgüven kaybı oluşturan Jinekomasti, östrojen hormonlarının fazlalığı ile meme büyümesine neden olmaktadır. Genel olarak sağlık açısından tehlikeli olarak görülmese de, ilerleyen durumlarda meme kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.

Jinekomastiyi beyaz gömlek ele veriyor!

Özellikle iş hayatının içinde bulunan beyaz yakalılarda sıklıkla görülebilen Jinekomasti, hareketsiz yaşamın ve tüketilen zararlı besin maddelerinin sonucunda oluşmaktadır. Beyaz veya açık renkli kıyafetlerle ortaya çıkan meme ucu, dar gömlek kullanımı ve göğüslerin belli olması erkekler için oldukça kötü bir durum olabilmektedir. Günümüzde erkeklerin yarısında bulunan bu rahatsızlık nedeniyle çoğu erkek, jinekomasti ameliyatına yönelmektedir. Meme küçültme operasyonu için öncelikle doktor kontrolü sağlanmalıdır. Doktor önerisiyle ameliyat programına karar verilip, doğru planlama yapmak gerekmektedir. Jinekomasti ameliyatı tercih eden birçok erkek ameliyat sonrası olumlu sonuçlar almaktadır.

8 maddede jinekomasti belirtileri

Memede hassasiyet Meme ağrısı ve acı hissi Memelerde veya memede akıntı İki memede eşitsizlik, büyüklük farkı Memede oluşan yumru hissi ve şişlik Koltuk altı lenf düğümlerinde şişlik Meme ucunun giyilen kıyafetlere sürtünerek rahatsız etmesi ve göğüs kısmında darlık hissi Meme büyümesine bağlı özgüven kaybı ve utanma hissiyle birlikte duygusal mutsuzluk yaşama

Yalancı jinekomastiye dikkat!

Vücut yağlanması erkeklerde genel olarak karın bölgesinde ve göğüste tamamen genetik yatkınlıkla meydana gelir. Kilo alırken göğüslerde büyüme ve sarkmalar da oluşmaktadır. Bu durum çoğu zaman jinekomasti olarak düşünülebilmektedir. Aşırı yağlanmaya bağlı olarak vücuttaki testosteronu östrojene dönüştürmektedir. Artan östrojen metabolizmayı yavaşlatabilmektedir. Kilo vermek ve kiloyu ideal düzeye indirgemek çoğu zaman bölgesel düzelmeyi sağlayamayabilir.

Jinekomasti ameliyatları yaz aylarında artıyor

Jinekomasti görülen erkekler estetik kaygı yaşadıkları için kış aylarında çoğu zaman yelek ya da ceket ile göğüslerinde oluşan büyüklüğü saklamayı tercih etmektedirler. Normalde meme başının 1,5 cm olması gereken erkek memesinin büyümesiyle birlikte, meme sarkması sıkça görülmektedir. Kilo vererek de bir çözüme ulaşamayan erkekler için en etkili yol göğüslerini saklayacak, kıyafet tercihleri olmaktadır. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte saklanamayan meme büyümesi ve meme ucu görüntüsü, Jinekomasti ameliyatlarına ilgiyi artırmaktadır. Özellikle deniz ve havuza girmek isteyen erkekler toplumsal ve sosyal olarak kendini eksik ve mutsuz hissedebilir. Duygusal ve fiziksel olarak estetik görüntüyü iyileştirmeyi hedefleyen Jinekomasti cerrahisi çoğu zaman kalıcı ve kesin çözümler sunmaktadır. Yapılan cerrahi işlem sonrası 1 veya 2 aylık süreçte eski görüntü mümkün olabilmektedir.