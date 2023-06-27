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Bronz tene bronz elbise... Hadise göz kamaştırdı

Hadise Bodrum’da yaptığı tatil sonrası önceki gün İstanbul’a geri döndü. Bronz teni, altın rengi elbisesiyle yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Hadise’ye beğeni ve yorum yağdı.

Bronz tene bronz elbise... Hadise göz kamaştırdı
Yayın Tarihi : 2023-06-27 11:28

Ünlü şarkıcı Hadise, Bodrum'da geçirdiği tatilin ardından İstanbul'a dönerek hayranlarıyla buluştu. Önceki gün İstanbul'a geri dönen Hadise, sosyal medya hesabından altın rengi elbisesiyle çektiği yeni pozları paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazandı.

Tatil dönüşü bronzlaşmış teniyle dikkat çeken Hadise, şık ve göz alıcı bir elbise tercih etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede geniş bir beğeni ve yorum kitlesi tarafından ilgiyle karşılandı. Takipçileri, Hadise'nin güzelliği ve tarzı hakkında övgü dolu sözler yazarak ona desteklerini iletti.

Hadise, sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla sık sık takipçileriyle etkileşimde bulunuyor ve onlara güncel hayatından kesitler sunuyor.

İstanbul'a dönüşüyle birlikte yeniden iş ve müzik projelerine odaklanması beklenen Hadise'nin, gelecekteki çalışmaları ve etkinlikleri merakla bekleniyor.

Hayranları, onun müzik kariyerindeki başarılarına ve tarzına dair yeni gelişmeleri heyecanla takip etmeye devam ediyor.

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