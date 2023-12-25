"Böyle uyumak istemiyorum" deyince sosyal medya alev aldı! Yargı ateşli sahneleriyle gündem oldu!

Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerinde yer aldığı Yargı dizisi Pazar akşamları ekrana gelmeye devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan dizi her hafta adından söz ettiriyor. Bu kez dizi yer alan bir sahne sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-12-2023 10:38

Kanal D'de Pazar akşamları yayınlanan ve reytinglerin zirvesinde yer alan Yargı dizisi bu hafta 77. bölümüyle yayındaydı. Yargı'nın son bölümünde yer alan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ceylin ve Ilgaz karakterinin arasında yaşananlar sosyal medyayı salladı.



ATEŞLİ SAHNELER GÜNDEM OLDU!

Ceylin ve Ilgaz,  yaşadıkları tartışmanın ardından Ilgaz'ın sakinleştirici çabalarıyla aralarındaki gerilimi düşürdü. Ilgaz, Ceylin'e "Bu şekilde uyumak istemiyorum" dediğinde atmosfer daha da gerildi. Yargı dizisindeki etkileyici sahneler, izleyicileri bir kez daha büyüledi.


İzleyiciler, sosyal medyada konuşulan sahneler hakkında "Muazzam bir bölüm", "En uyumlu çift onlar", "Sahneler harika, saatler hızla geçiyor", "İnternet özel sahneler istiyoruz" gibi yorumlarla gündemi değerlendirdi.


Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 51. töreninde, Ay Yapım tarafından hazırlanan "Yargı", En İyi Telenovela kategorisinde ödül kazandı.

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