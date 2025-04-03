Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonrasında TRT'nin 'Teşkilat' dizisinden çıkarılmasının ardından, boykota destek veren oyuncular hakkında gelişmeler hızla devam ediyor. Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un ardından, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un da X (eski Twitter) hesapları kapatıldı.

Boykota Destek Veren Oyuncuların Durumu

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek veren oyuncular Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un projelerinden çıkarılmasının ardından, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un sosyal medya hesapları da kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından yeni bir olay daha yaşandı.

Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot çağrısına destek verdiği ve sosyal medyada boykot paylaşımı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Üzümoğlu'nun ardından, boykota destek veren toplamda 16 kişi gözaltına alındı.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlaması

Gözaltına alınan kişilerin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi.