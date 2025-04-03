Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Boykot çağrısına destek veren Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alındı. 16 kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla ifade verecek.

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 11:34

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı sonrasında TRT'nin 'Teşkilat' dizisinden çıkarılmasının ardından, boykota destek veren oyuncular hakkında gelişmeler hızla devam ediyor. Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un ardından, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un da X (eski Twitter) hesapları kapatıldı.

Boykota Destek Veren Oyuncuların Durumu

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısına destek veren oyuncular Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un projelerinden çıkarılmasının ardından, Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un sosyal medya hesapları da kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından yeni bir olay daha yaşandı.

Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı

Şakir Paşa Ailesi dizisinde rol alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykot çağrısına destek verdiği ve sosyal medyada boykot paylaşımı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Üzümoğlu'nun ardından, boykota destek veren toplamda 16 kişi gözaltına alındı.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlaması

Gözaltına alınan kişilerin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Benzer Haberler
Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı'ya Özel Jest!
Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir Ezgi Eyüboğlu: Aşksız Hayat Eksiktir
Kubilay Aka: Kubilay Aka: "Cem kardeşimizi serbest bırakın"
Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
Mauro Icardi Eski Eşi Wanda Nara'yı Şikâyet Etti! 7 Milyon Euro İddiası Mauro Icardi Eski Eşi Wanda Nara'yı Şikâyet Etti! 7 Milyon Euro İddiası
ÇOK OKUNANLAR
Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'
  • 28-03-2025 12:03

Kolpaçino Oyuncusu Serkan Şengül'"nün Yeni Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi!

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
  • 03-04-2025 11:34

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi
  • 03-04-2025 10:26

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!
  • 29-03-2025 11:18

Pelin Akil ve Anıl Altan Ayrılıyor mu? Ünlü Çiftten Açıklama!

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
  • 03-04-2025 12:33

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı