Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi

Geçtiğimiz ekim ayında model eşi Serkan Sağdıç ile yollarını tek celsede ayıran ünlü şarkıcı Melek Mosso, özel hayatındaki radikal kararları ve yeni kazanç kapısıyla magazin gündeminden düşmüyor. Boşanma sonrası hayatında yeni bir sayfa açan Mosso, şimdilerde egzotik ada Zanzibar'da yorgunluk atıyor.

Abonelik Sisteminden Rekor Kazanç

Instagram’da başlattığı "özel içerik aboneliği" ile dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso, bu hamlesiyle kısa sürede ciddi bir gelir elde etmeye başladı. İşte Mosso'nun dijital kazanç tablosu:

Abone Sayısı: 2266 (ve hızla artıyor)

Aylık Ücret: 39,99 TL

Aylık Kazanç: Yaklaşık 90.000 TL üzerinde.

Ünlü şarkıcı, sadece konserlerinden değil, sosyal medyadaki özel paylaşımlarıyla da servetine servet katıyor.

Zanzibar’da Bikinili Pozlar

Yoğun konser maratonuna ara verip soluğu Tanzanya’nın incisi Zanzibar’da alan Mosso, tatilinden kesitleri takipçileriyle paylaştı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran şarkıcının bikinili kareleri, düzgün fiziğiyle hayranlarından tam not aldı.

"Yakışıklı Erkek Seviyorum"

Boşanma sonrası kriterlerini açık yüreklilikle dile getiren Melek Mosso, yeni ilişkiler için kapıyı şu sözlerle aralamıştı: