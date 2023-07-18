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Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma!

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz günlerde İzmir-Ödemiş Adliyesi’nde sona ermişti. Düvenci, boşanmanın ardından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Boşanma sonrası Ceyda Düvenci'den yeni paylaşım: İyileştiğin anları unutma!
Yayın Tarihi : 2023-07-18 12:39

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, 11 Temmuz'da anlaşmalı olarak boşandı. İzmir Ödemiş Adliyesi'nde gerçekleşen boşanma davası sadece 15 dakika sürmüştü. 8 yıllık evlilikleri sona eren çiftin boşanma kararı, medya ve hayranları tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden duygularını ve hissettiklerini paylaşmaktan çekinmedi. Son olarak, Instagram hesabında 3.2 milyon takipçisi bulunan oyuncu, bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Gönderi, kısa sürede 111 bin beğeni aldı ve binlerce yorum yapıldı. Düvenci, gönderisine "İyileştiğin anları unutma" mesajını ekleyerek takipçileriyle paylaştı.

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