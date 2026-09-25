Boşanma Davası Sürüyordu: Deniz Baysal'ın Sosyal Medya Adımı Olay Oldu

Boşanma davaları süren Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çiftinden yeni hamle. Deniz Baysal sosyal medyada eşiyle olan fotoğraflarını silip soyadını kaldırdı.

Boşanma Davası Sürüyordu: Deniz Baysal'ın Sosyal Medya Adımı Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 14:28

Ekranların en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan Deniz Baysal ile müzisyen eşi Barış Yurtçu'nun evliliği hakkında magazin gündemini sallayan yeni bir gelişme yaşandı. 2019 yılında nikah masasına oturan ve örnek gösterilen evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftin boşanma süreci sürerken Deniz Baysal'ın sosyal medyadaki radikal adımı "Boşandılar mı?" sorularını akıllara getirdi.

6 Yıllık Evlilikte Boşanma Süreci Devam Ediyor

Mutlu birliktelikleriyle adlarından söz ettiren Deniz Baysal ve Barış Yurtçu çifti altı yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak magazin dünyasını şaşırtmıştı. Temmuza ayında fikir ayrılıkları gerekçesiyle İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açan Deniz Baysal'ın açtığı dava dosyasına gizlilik kararı getirilmişti. Süreç içerisinde Barış Yurtçu'nun yüksek miktarda para ve çeşitli şartlar talep ettiği öne sürülürken ardından ortaya atılan ihanet iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Yurtçu'nun avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada ise aldatma iddialarının tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğu vurgulanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda oldukça pozitif açıklamalarda bulunan ve "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum. Eskiden inadım kendimleydi, törpüledim" diyen güzel oyuncunun bu sözleri uzun süre konuşulmuştu.

Fotoğrafları Kaldırdı Soyadını Sildi

Tüm bu hukuki süreç ve yaşanan gelişmelerin ardından Deniz Baysal'dan sosyal medyada hamle gecikmedi. Ünlü oyuncu Instagram hesabından eşi Barış Yurtçu ile olan tüm fotoğraflarını sildi ve profilinde yer alan "Yurtçu" soyadını kaldırdı. Baysal'ın bu hamlesi aralarındaki bağları tamamen koparma noktasına geldiği ve boşanma davasında sona gelindiği şeklinde yorumlandı. Çiftten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

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