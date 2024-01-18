Borçları Olanları İlgilendiriyor, Kamu Bankası Harekete Geçti!

Borçları Olanları İlgilendiriyor, Kamu Bankası Harekete Geçti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2024 18:34

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Ziraat Bankası, finansal konulardaki çözümleriyle yine müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Son dakika kredi kampanyası ile banka borçlarıyla başı dertte olanlara özel bir fırsat sunan Ziraat Bankası, kara listede yer alan müşterilere ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Emekli ve sigortalı çalışan müşterilere odaklanan bu özel kampanya, 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunarken, en fazla 36 ay vade seçeneğiyle öne çıkıyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için detaylar haberimizde!

Kredi Başvurusu Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyasından yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken birkaç önemli detay bulunuyor. Öncelikle, kara listede yer alan borçların kapatılmadan yapılan kredi başvuruları olumsuz sonuçlanabilir. Bu nedenle, başvuru öncesinde mevcut borçları kapatmak önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Emekliler İçin Şartsız Kredi Onayı

Ziraat Bankası, özellikle emekli müşterileri için şartsız olarak kredi onayı veriyor. Bu avantajdan faydalanmak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımak. Bu adımın ardından banka, müşterilere kredi imkanı sunuyor ve daha önceki bankalardan kaynaklanan icralık borçları kapatanlara yüksek limitli kredilerle destek oluyor.

Sigortalı Çalışanlara Özel İhtiyaç Kredisi

Sigortalı olarak çalışanlar da unutulmamış durumda. Ziraat Bankası, sigortalı çalışanlara özel olarak en az 12 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin düzenli bir şekilde ödendiği koşullar altında kredi imkanı tanıyor. Bu müşteriler, 50.000 TL'ye kadar ipoteksiz veya 50.000 TL üzerinde ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik, gelir belgesi ve kara listede olmadığını gösteren borcu yoktur kağıtlarıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular genel müdürlük tarafından titizlikle değerlendirilecek ve sonuçlar başvuru sahiplerine en kısa sürede bildirilecektir.

Onaylanan Kredi ile Hayaller Gerçek Oluyor

Başvuruları olumlu sonuçlanan müşteriler, ihtiyaçlarına uygun limitteki krediyi kullanarak hayallerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, 36 aya kadar vade seçeneği ile ödeme planı oluşturmak da mümkün. Ziraat Bankası, müşterilerine esnek ve uygun ödeme koşullarıyla mali destek sağlamaya devam ediyor.

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