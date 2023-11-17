Advert

Boran Kuzum'un çıplak görüntüsü sosyal medyayı salladı

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin başrollerini paylaştığı Bihter filmi, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlandı. Ancak filmdeki sevişme sahnesi, özellikle Boran Kuzum'un çıplak görüntüsü nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Boran Kuzum'un çıplak görüntüsü sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-11-2023 16:45

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin başrollerini paylaştığı Bihter filmi, Halit Ziya Uşaklıgil'in ünlü eseri "Aşk-ı Memnu"nun bir uyarlaması olarak Amazon Prime platformunda yayınlandı. Ancak filmdeki sevişme sahnesi, özellikle Boran Kuzum'un çıplak görüntüsü nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'nun bu modern uyarlaması olan Bihter filmi, dün izleyicilerle buluştu. Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir gibi önemli oyuncuların yer aldığı film, özellikle Bihter ve Behlül'ün sevişme sahnesiyle dikkat çekti. Kuzum'un çıplak görüntüsü sosyal medyada geniş yorumlara neden oldu.
 

Gelen yorumlardan biri şöyle:





BİHTER FİLMİNİN KONUSU:

 

Bihter filmi, sevgiye aç bir kadın olan Bihter'in hikayesini konu ediyor. Zengin ve saygın biri olan ancak yaşça Bihter'den büyük olan Adnan, onun için toplumun ve annesinin dayatmalarından kurtulma fırsatı olarak görülüyor. Ancak Bihter, kısa süre sonra kocasının ilgisinden tatmin olmadığını fark eder ve genç bir kadın olarak başka ihtiyaçları olduğunu anlar.

Bihter, Adnan'ın ailesinin genç ve çekici üyesi Behlül ile yasak bir aşk yaşar. Bu aşk uğruna ölmeyi dahi göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter'in bu özgürlük arayışına, yaşadığı dönem ve çevresinde pek hoşgörüyle karşılanmaz.

Benzer Haberler
Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! Yalı Çapkını'nın Pelin'i gizemli sevgilisinin yüzünü ilk kez paylaştı! "Enişte çok şanslı"
Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı! Haluk Bilginer koronavirüse yakalandı!
Üç aylık hamile Eda Ece'nin doğum hazırlıkları Üç aylık hamile Eda Ece'nin doğum hazırlıkları
Kubilay Aka'nın Hugh Jackman hayali! Kubilay Aka'nın Hugh Jackman hayali!
Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 7 yıllık ilişkimin maşallahı var Çağlar Ertuğrul'dan evlilik açıklaması: 7 yıllık ilişkimin maşallahı var
Ayça Ayşin Turan’ın yeni partneri belli oldu Ayça Ayşin Turan’ın yeni partneri belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin
  • 14-11-2023 19:18

Fatih Altaylı yazdı: Patlak lastik Michelin