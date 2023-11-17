Boran Kuzum'un çıplak görüntüsü sosyal medyayı salladı

Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi'nin başrollerini paylaştığı Bihter filmi, Halit Ziya Uşaklıgil'in ünlü eseri "Aşk-ı Memnu"nun bir uyarlaması olarak Amazon Prime platformunda yayınlandı. Ancak filmdeki sevişme sahnesi, özellikle Boran Kuzum'un çıplak görüntüsü nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'nun bu modern uyarlaması olan Bihter filmi, dün izleyicilerle buluştu. Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir gibi önemli oyuncuların yer aldığı film, özellikle Bihter ve Behlül'ün sevişme sahnesiyle dikkat çekti. Kuzum'un çıplak görüntüsü sosyal medyada geniş yorumlara neden oldu.



Gelen yorumlardan biri şöyle:









BİHTER FİLMİNİN KONUSU:





Bihter filmi, sevgiye aç bir kadın olan Bihter'in hikayesini konu ediyor. Zengin ve saygın biri olan ancak yaşça Bihter'den büyük olan Adnan, onun için toplumun ve annesinin dayatmalarından kurtulma fırsatı olarak görülüyor. Ancak Bihter, kısa süre sonra kocasının ilgisinden tatmin olmadığını fark eder ve genç bir kadın olarak başka ihtiyaçları olduğunu anlar.

Bihter, Adnan'ın ailesinin genç ve çekici üyesi Behlül ile yasak bir aşk yaşar. Bu aşk uğruna ölmeyi dahi göze alacak kadar cesur bir kadındır. Ancak Bihter'in bu özgürlük arayışına, yaşadığı dönem ve çevresinde pek hoşgörüyle karşılanmaz.