Boran Kuzum ve Jennifer Lawrence Aynı Karede! Cannes Kırmızı Halısında Sürpriz Buluşma

Boran Kuzum, dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde bu yıl sürpriz bir şekilde karşımıza çıktı. Kuzum, Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson’ın başrollerini paylaştığı “Die, My Love” filminin galasında kırmızı halıya adım attı ve o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson Göz Kamaştırdı

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri, Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson'ın kırmızı halıdaki samimi görüntüleri oldu. Neşeli pozlar veren ikiliden Robert Pattinson, bir ara Jennifer Lawrence’ın eteğine bastı. Oyuncu hemen eğilerek Lawrence’ın elbisesini düzeltti ve bu nazik hareketiyle sosyal medyada takdir topladı.

Boran Kuzum Araya Karıştı!

Galaya katılan sürpriz isimlerden biri olan Boran Kuzum, kırmızı halıya biraz geç kaldı. Ancak bu gecikme, ona beklenmedik bir avantaj sağladı. Oyuncu, film ekibiyle aynı anda halıda yürüyerek Jennifer Lawrence ile aynı kareye girmeyi başardı. Kuzum, sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşarak şu notu düştü:

"Kırmızı halıya geç kalmıştım ve film yıldızlarının sırasıydı. Kırmızı halıda poz vermek yerine Jennifer Lawrence’ı seyrettim, ona bayılıyorum."

Fakat kullanıcılar bu paylaşımı “Bayağı poz vermiş işte” ve “Rol çalmış” gibi esprili yorumlarla değerlendirdi. Özellikle Kuzum’un Jennifer Lawrence ile aynı karede yer alması, Türkiye’de büyük ses getirdi.

“Die, My Love” 9 Dakika Ayakta Alkışlandı

Lynne Ramsay’in yönetmenliğini üstlendiği “Die, My Love”, galanın ardından 9 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Bu etkileyici performans, Jennifer Lawrence’ın 2023 yapımı “No Hard Feelings” filminden sonra sinemaya dönüşü açısından da büyük önem taşıyor. Lawrence, 2013 yılında “Silver Linings Playbook” filmiyle Oscar kazanmıştı.