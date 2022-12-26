Boran Kuzum: "Oyuncu olmasam turizm rehberi olurdum!"

Boran Kuzum, Yasemin Şefik +1 isimli podcast programına konuk oldu. Özel ses tasarımıyla bir mekandaymış gibi geçen programda Boran Kuzum, samimi açıklamaları ve eğlenceli yorumlarıyla dinleyenlere kahkaha dolu bir an yaşattı.



"GEZDİRMEYİ ÇOK SEVİYORUM!"

Rol aldığı dizi ve filmlerde farklı karakterle izleyici karşısında yer alan Kuzum, “Oyuncu olmasam, turizm rehberi olurdum. Gezdirmeyi çok seviyorum.” açıklamasını yaptı.

Sevilen oyuncu, sosyal medyası üzerinden gittiği her yeri fotoğraflayarak takipçileriyle paylaşıyor ve fotoğrafları hayranlarının beğenisine sunuyor.