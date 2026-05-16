Müzik Dünyasında Yapay Zekâ Krizi: Melek Mosso Sahne Arkasını Anlattı

Nikbinler grubunun performansı sonrası büyüyen yapay zekâ iddialarına Melek Mosso da dahil oldu ve kuliste yaşananları aktararak tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Yayın Tarihi : 16-05-2026 23:00

Müzik dünyasında son günlerde en çok konuşulan başlık “Saygı1” konseri yapay zekâ iddiaları oldu. Gecede sahne alan Melek Mosso tartışmalara dair yaptığı açıklamayla gündeme farklı bir boyut ekledi.

Sahne Performansı Sonrası Şüpheler

Mustafa Sandal için hazırlanan özel gecede birçok sanatçı sahne aldı. Gecenin en dikkat çekici performanslarından biri Nikbinler grubuna aitti.

Grubun seslendirdiği “Denize Doğru” parçası sonrası sosyal medyada farklı yorumlar ortaya çıktı. Bazı izleyiciler sesin yapay zekâ ile güçlendirildiğini ileri sürdü. Tartışma kısa sürede büyüdü.

Sanatçılardan Farklı Tepkiler

Sosyal medyadaki iddialar müzik camiasına da yansıdı. Bazı isimler performansa eleştirel yaklaşım sergiledi bazıları ise gruba destek verdi. Konu kısa sürede teknoloji ve müzik ilişkisine dönüştü.

Nikbinler grubu iddiaları kabul etmedi. Grup sahnede canlı performans sunduğunu ifade etti. Tartışma bu açıklamayla kapanmadı ve farklı yorumlar gelmeye devam etti.

Melek Mosso’nun Kulis Gözlemi

O gece kulisteki Melek Mosso yaşananları farklı bir bakış açısıyla değerlendirdi. Mosso performansa dair iddiaların gerçeği yansıttığını düşünmediğini söyledi.

Sanatçı kullanılan bazı teknik uygulamaların ses üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. Sahne deneyimi ile dijital müdahale arasındaki çizginin belirgin olması gerektiğini vurguladı ve “Arkadaşımız şarkıyı söylemiş Suno AI’dan geçirmiş. Bu kabak gibi belliydi. Ben çünkü kulisteydim. Suno bir müzik programı yapay zekayla oluşturuluyor. Kimi kandırıyorsunuz? Kulağı sağlam müzisyenler var bizi mi kandıracaksın?” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Tartışma Müzik Dünyasını İkiye Böldü

Tartışmalar yapay zekâ kullanımının sahne performanslarındaki yerini tekrar gündeme taşıdı. Bir kesim teknolojiyi destekleyici bir araç olarak görürken başka bir kesim canlı performansın net şekilde ayrışması gerektiğini savundu. Tartışma sosyal medyada etkisini sürdürüyor.

