Boran Kuzum Amerika’ya mı Taşındı? Gerçeği Diş Hekimi Koltuğunda Açıkladı

Son dönemin parlayan yıldızlarından Boran Kuzum, hakkında çıkan "Türkiye'yi terk etti" haberlerine bizzat cevap vererek tartışmalara son noktayı koydu. Özellikle son projesi Big Mistakes ile uluslararası çapta ses getiren yakışıklı oyuncu, kariyerine Amerika'da devam edeceği yönündeki iddiaları oldukça eğlenceli bir yöntemle yalanladı.

Los Angeles İddiaları Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

Vatanım Sensin dizisindeki Leon karakteriyle hafızalara kazınan ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti projesindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Boran Kuzum’un, tasını tarağını toplayıp Los Angeles'a yerleştiği öne sürülmüştü. Hayranları arasında merak uyandıran bu iddia, "Genç oyuncu Hollywood yolcusu mu?" sorularını da beraberinde getirmişti.

"Ben Burada Kanal Tedavisi Oluyorum"

Hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabı üzerinden ti'ye alan Boran Kuzum, o sırada İstanbul'da olduğunu kanıtlayan bir paylaşım yaptı. Amerika’ya taşındığı söylentilerine esprili bir dille yanıt veren ünlü oyuncu, paylaştığı kareye; “Ben burada kanal tedavisi oluyorum” notunu düştü. Diş hekimi koltuğundan yaptığı bu paylaşım, "ülkeyi terk etti" iddialarını bir anda çürüttü.

İstanbul’dan Vazgeçmiyor

Kuzum’un bu samimi ve esprili cevabı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, oyuncunun hayranları "Boran bir yere gitmiyor, İstanbul’da kalıyor" diyerek derin bir nefes aldı. Başarılı oyuncu, kariyerindeki yükselişini sürdürürken magazin dünyasındaki asılsız iddialara karşı sergilediği bu soğukkanlı tavrıyla bir kez daha takdir topladı.