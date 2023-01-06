Bomba iddia! Tarkan yeni yıla girerken 15 dk için 3 milyon TL istemiş

Tarkan yılbaşı geccesi Kıbrıs'ta sahne aldı ve bu konserden 9 milyon lira kazandı. Megastar'ın, 2023'e girmeye dakikalar kala, "Yeni yıla ailemle gireceğim" diyerek sahneden indiği iddia edilmişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Tarkan'ın yılbaşı konseriyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

Yapılan anlaşmanın 22.15 - 23.45 arasında olduğu öğrenildi. Megastar, yeni yılın geri sayımında sahnede olmak istemediğini sözleşmeye ekletti.

Otel, Tarkan'ın 15 dakika daha kalıp, 2023'ün geri sayımını dinleyicilerle yapmasını istedi. Tarkan 15 dk için otelden 3 milyon TL daha isteyince anlaşmaya varılamadı.