  • 07 OCAK Cumartesi 00:32
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Bomba iddia! Tarkan yeni yıla girerken 15 dk için 3 milyon TL istemiş

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alarak 9 milyon lira kazanan şarkıcı Tarkan hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Tarkan 23.45'te sahneyi terk etti ve 00.00'a kadar kalmak için ise ekstra 3 milyon TL istedi. İddialara dair henüz Tarkan'dan açıklama gelmedi.

Bomba iddia! Tarkan yeni yıla girerken 15 dk için 3 milyon TL istemiş
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2023 11:35

Tarkan yılbaşı geccesi Kıbrıs'ta sahne aldı ve bu konserden 9 milyon lira kazandı. Megastar'ın, 2023'e girmeye dakikalar kala, "Yeni yıla ailemle gireceğim" diyerek sahneden indiği iddia edilmişti. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Tarkan'ın yılbaşı konseriyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. 

Yapılan anlaşmanın 22.15 - 23.45 arasında olduğu öğrenildi. Megastar, yeni yılın geri sayımında sahnede olmak istemediğini sözleşmeye ekletti.

Otel, Tarkan'ın 15 dakika daha kalıp, 2023'ün geri sayımını dinleyicilerle yapmasını istedi. Tarkan 15 dk için otelden 3 milyon TL daha isteyince anlaşmaya varılamadı.

Gözde Sucu hakkında merak edilenler
Teoman'dan EYT açıklaması! "Bana da vurdu"