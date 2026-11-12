Bahar Candan'ın Yeni Tarzı Gündem Oldu: "Böyle Daha Zekiyim"

Sosyal medyanın ünlü ismi Bahar Candan imaj değiştirerek saçlarını siyaha boyattı. Candan'ın "Saçlarım siyah olduğunda daha zekiyim" sözleri gündem oldu.

Bahar Candan'ın Yeni Tarzı Gündem Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 11:17

Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı tuhaf açıklamalarla sık sık gündem olan Bahar Candan, bu kez yeni imajıyla dikaktleri üzerine çekti. Yeni görüntüsünü Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunan Candan değişiminin nedenini de açıkladı. İşte Bahar Candan'ın o açıklamaları....
 

"Sarışınken Dalgınım Siyahla Daha Zekiyim"


Sosyal medyada sık sık gündem olan Bahar Candan bu kez imaj değişikliğiyle magazin gündemine oturdu. Sarı olan saçlarını siyaha boyatan Candan son halini Instagram'a yükledi. Değişimiyle dikkat çeken ünlü fenomen yine manşetleri süsleyecek bir açıklamaya imza attı:

"Saçlarım siyah olduğunda daha zeki olduğuma karar verdim. Sarışınken dalgınım"

"Siyah En Ağır Renktir"


Candan sözlerini "Siyah herkesin kullanabileceği bir renk değildir. Aslında çok basit gibi durur ama en ağır renktir." diyerek noktaladı. 

 

 

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