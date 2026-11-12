Salako’nun Reşit Ağa’sı İhsan Yüce’nin Asıl Mesleği Şaşırttı! Meğer Yıllarca...

Salako filminin Reşit Ağa'sı, Kibar Feyzo'nun Hacı Hüso'su olarak tanıdığımız İhsan Yüce, Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları arasına katılmadan önce muhasebeci olarak çalışıyormuş. Pek çok projede Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olarak gördüğümüz Yüce'nin asıl mesleği duyanları şaşırttı.

Oynadığı Farklı Rollerle Hafızalara Kazındı

En popüler Yeşilçam filmleri arasında yer alan Salako'da Meral Zeren tarafından canlandırılan Emine'nin babası Reşit Ağa olarak tanımıştık. Filmde Salako (Kemal Sunal) Ağa'nın kızı Emine'ye âşıktı ancak Reşit Ağa kızını ona vermek istemiyordu.

Kibar Feyzo filminde Müjde Ar, Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman gibi usta oyuncularla birlikte rol aldı. Filmde toplumsal düzendeki çarpıklıklar anlatılıyordu. Başarılı oyunculuk performanslarıyla ve ilgi çekici hikâyesiyle gösterime girdiği 1978 yılından bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

O Sadece Bir Oyuncu Değil; Senarist, Yönetmen ve Şair

Kamera önünde görmeye aşina olduğumuz İhsan Yüce sadece oyunculuk yapmakla yetinmedi. Senaryolarıyla, yönetmenliğiyle ve şair tarafıyla da tanındı.

Kibar Feyzo filminde Hacı Hüso olarak ekranda gördüğümüz İhsan Yüce, bu filmin senaristliğini de yapmıştı. En az bu film kadar ünlü başka pek çok yapımda da yine Yüce'nin imzasını görüyoruz. Bunlardan bazıları Şark Bülbülü, Çarıklı Milyoner, Uyanık Gazeteci, Davaro, Duy Kalbimin Feryadını, Bir Umut Uğruna, Şabaniye gibi filmler. Komediden drama pek çok farklı türde birbirinden başarılı işlere imza attı.

Usta ismin sanat hayatına atılıp sayısız başarılı işe imza atmadan önce bir süre özel şirketlerde muhasebeci olarak çalışmış olması Yeşilçam hayranlarını şaşırtan bir detay. Zaten Yüce'nin eğitimi de bu alandaydı. İzmir Atatürk Lisesini bitirdikten sonra İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde eğitim almıştı.