Seçkin Özdemir'in Oyunculuktan Önceki Mesleğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Televizyon ekranlarında canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine ulaşan Seçkin Özdemir'in kamera karşısına geçmeden önce nasıl bir hayat sürdüğünü biliyor muydunuz? Bugün oyunculuğuyla tanıdığımız Özdemir, aslında müzik dünyasında kendine yer edinmeye çalışıyormuş! Üniversite yıllarında başladığı radyo programcılığı, onu farklı şehirlerde DJ kabinine kadar götürmüş. Hatta televizyon sunuculuğu da oyunculuktan önce deneyimlediği işler arasındaydı. Peki, nasıl oldu da oyunculuğa başladı?

Üniversite Yıllarında Radyo Programcılığına Başladı

25 Ağustos 1981'de İstanbul'da dünyaya gelen Seçkin Özdemir, üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Ancak öğrencilik yıllarında ilgisini çeken alan ekonomiyle sınırlı değildi. 2000 yılında Kocaeli'nin yerel radyolarından Red FM'de program yapmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Habertürk'e verdiği röportajda üniversite döneminde hazırladığı Brainstorm isimli radyo programının ilgi gördüğünü anlatmıştı. Radyo deneyimi sayesinde müzik dünyasına daha fazla yaklaşan oyuncu, bir süre sonra turistik bölgelerdeki kulüplerde DJ olarak çalışmaya başladı.

DJ Kabininden Televizyon Ekranlarına Geçti

Seçkin Özdemir'in kariyerindeki değişim bununla da sınırlı kalmadı. 2004 yılında Number One TV'de program sunmaya başlayan oyuncu, iki yıl boyunca televizyon ve radyoda çeşitli projeler yürüttü. Özellikle Play isimli eğlence programının sunuculuğunu üstlenmesi, ekran önündeki deneyimini geliştirmesine yardımcı oldu.

Bir yandan reklam filmlerinde de rol alan Özdemir, oyunculuğa yönelme kararınıysa eğitimle destekledi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Başkent İletişim Akademisinde diksiyon ve oyunculuk çalışmaları yaptı.

Muhteşem Yüzyıl ile Oyunculuğa Adım Attı

Özdemir'in oyunculuk kariyerindeki ilk televizyon projesi 2008 yılında yayımlanan Yaban Gülü oldu. Dizide Burak karakterini canlandıran oyuncu, ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın eski sevgilisi Leo rolüyle dikkat çekti.

Asıl başrol deneyiminiyse Al Yazmalım dizisinde İlyas karakteriyle yaşadı. Daha sonra Bir Aşk Hikâyesi, Acı Aşk, Ateşböceği ve Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı. Böylece radyo mikrofonunun başında başlayan kariyer yolculuğu, onu televizyonun tanınan oyuncularından birine dönüştürdü.