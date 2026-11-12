Seçkin Özdemir'in Oyunculuktan Önceki Mesleğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Kiralık Aşk ve Bir Aşk Hikâyesi gibi yapımlarla tanınan Seçkin Özdemir, oyunculuktan önce DJ'lik yapıyordu. Ünlü ismin kariyer hikâyesi şaşırttı!

Seçkin Özdemir'in Oyunculuktan Önceki Mesleğini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 10:58

Televizyon ekranlarında canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine ulaşan Seçkin Özdemir'in kamera karşısına geçmeden önce nasıl bir hayat sürdüğünü biliyor muydunuz? Bugün oyunculuğuyla tanıdığımız Özdemir, aslında müzik dünyasında kendine yer edinmeye çalışıyormuş! Üniversite yıllarında başladığı radyo programcılığı, onu farklı şehirlerde DJ kabinine kadar götürmüş. Hatta televizyon sunuculuğu da oyunculuktan önce deneyimlediği işler arasındaydı. Peki, nasıl oldu da oyunculuğa başladı?

Üniversite Yıllarında Radyo Programcılığına Başladı

25 Ağustos 1981'de İstanbul'da dünyaya gelen Seçkin Özdemir, üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Ancak öğrencilik yıllarında ilgisini çeken alan ekonomiyle sınırlı değildi. 2000 yılında Kocaeli'nin yerel radyolarından Red FM'de program yapmaya başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Habertürk'e verdiği röportajda üniversite döneminde hazırladığı Brainstorm isimli radyo programının ilgi gördüğünü anlatmıştı. Radyo deneyimi sayesinde müzik dünyasına daha fazla yaklaşan oyuncu, bir süre sonra turistik bölgelerdeki kulüplerde DJ olarak çalışmaya başladı.

DJ Kabininden Televizyon Ekranlarına Geçti

Seçkin Özdemir'in kariyerindeki değişim bununla da sınırlı kalmadı. 2004 yılında Number One TV'de program sunmaya başlayan oyuncu, iki yıl boyunca televizyon ve radyoda çeşitli projeler yürüttü. Özellikle Play isimli eğlence programının sunuculuğunu üstlenmesi, ekran önündeki deneyimini geliştirmesine yardımcı oldu.

Bir yandan reklam filmlerinde de rol alan Özdemir, oyunculuğa yönelme kararınıysa eğitimle destekledi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Başkent İletişim Akademisinde diksiyon ve oyunculuk çalışmaları yaptı.

Muhteşem Yüzyıl ile Oyunculuğa Adım Attı

Özdemir'in oyunculuk kariyerindeki ilk televizyon projesi 2008 yılında yayımlanan Yaban Gülü oldu. Dizide Burak karakterini canlandıran oyuncu, ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın eski sevgilisi Leo rolüyle dikkat çekti.

Asıl başrol deneyiminiyse Al Yazmalım dizisinde İlyas karakteriyle yaşadı. Daha sonra Bir Aşk Hikâyesi, Acı Aşk, Ateşböceği ve Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı. Böylece radyo mikrofonunun başında başlayan kariyer yolculuğu, onu televizyonun tanınan oyuncularından birine dönüştürdü.

 

Benzer Haberler
Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un Sevgilisi Kim? Bomba Aşk İddiası! Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un Sevgilisi Kim? Bomba Aşk İddiası!
Ezgi Şenler Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Katıldı! Ezgi Şenler Evlilik Güzeldir Dizisinin Kadrosuna Katıldı!
Beraat Eden Ela Rümeysa Cebeci Alışverişte Görüntülendi: Son Hali Şoke Etti! Beraat Eden Ela Rümeysa Cebeci Alışverişte Görüntülendi: Son Hali Şoke Etti!
Mutfağa Giren Demet Özdemir'in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu! Mutfağa Giren Demet Özdemir'in Profesyonel Şef Gibi Soğan Doğrayışı Olay Oldu!
Kocaman Genç Kız Oldu: Tamer Karadağlı'nın Kızı Zeyno Son Haliyle Hayran Bıraktı Kocaman Genç Kız Oldu: Tamer Karadağlı'nın Kızı Zeyno Son Haliyle Hayran Bıraktı
Oben Alkan'ın Yaşadığı Trafik Şoku Sosyal Medyayı Salladı: Oben Alkan'ın Yaşadığı Trafik Şoku Sosyal Medyayı Salladı: "Şansa Yaşıyoruz Resmen"
ÇOK OKUNANLAR
Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!
  • 12-11-2026 11:11

Bölüm Başı 4.5 Milyon TL Kazanan Burak Özçivit'ten İndirim Krizine Anlamlı Tepki!

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!
  • 11-11-2026 09:47

Mina Demirtaş'ın Yeni Dizisi Yörük Kızı'ndan Kötü Haber: Çalışmalar Durduruldu!

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!
  • 11-11-2026 13:17

2027 Yılbaşı Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı: Zirvede 3 Dev İsim Var!

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni
  • 09-11-2026 11:14

Altı Üstü İstanbul'un Yıldızı Rahimcan Kapkap'ın Kızılcık Şerbeti Serüveni

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!
  • 07-11-2026 17:08

Yüz Germe Haberlerinin Ardından Bu Kez Zayıflığı Konuşuldu: Ebru Gündeş'in Son Hali Olay Oldu!