"Arap Şeyhinden 2.5 Milyon Dolar Aldı" İddiasına Devrim Özkan'dan Sert Yanıt

Devrim Özkan hakkında çıkan "Arap şeyhinden 2,5 milyon dolar alıp Dubai'ye gitti" iddiası yalanlandı. Oyuncu ve ajansından sert tepki geldi.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 10:44

Son dönemde başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra Yeraltı dizisindeki rol arkadaşı Deniz Can Aktaş ile yaşadığı aşkla da magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Devrim Özkan hakkında ortaya atılan asılsız ve çirkin bir iddiayla sarsıldı. Sosyal medyada ve bazı mecralarda hızla yayılan Özkan'ın bir Arap şeyhinden 2,5 milyon dolar alarak Dubai’ye gittiği yönündeki iddialar ünlü oyuncuyu ve menajerlik ajansını çileden çıkardı.

Menajerlik Ajansından Sert Açıklama

Hızla yayılan asılsız iddiaların ardından Devrim Özkan'ın menajerlik ajansı konuya el atarak sert bir basın açıklaması yayınladı. Ünlü oyuncunun ticari ve sanatsal bir seyahat nedeniyle Dubai'de olduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Devrim Özkan global bir marka iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek özel bir kapak çekimi için Dubai'de bulunmaktadır. Kendisi hakkında basında ve sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan haberleri kesin bir dille yalanlıyor ve kınıyoruz."

Devrim Özkan'dan Tepki Gecikmedi

Ajansının açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak iddialara ateş püsküren güzel oyuncu ironik ve sert bir dille tepkisini dile getirdi. Haberi çıkaranlara ve yayanlara yönelik hukuki süreç başlatmaya hazırlanan Devrim Özkan şu dikkat çekici notu düştü:

"Ben de şunu ekleyeyim madem. Bence devam edin o haberleri yapmaya ki bahsettiğiniz miktarı sizden toplayıp klinik borcu olan hayvanseverlerin borçlarını kapatayım sayenizde."

Ünlü oyuncunun bu tepkisi kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken, hayranlarından da Devrim Özkan'a destek mesajları yağdı.

 

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