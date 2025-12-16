Bölüm Başı 250 Bin TL'lik Anlaşma Kâbus Olmuştu: Hülya Avşar'ın Ücret Davasında Beklenmedik Gelişme!

Hülya Avşar, jüri üyesi olduğu 'Yıldız De Bana' programının yapım şirketiyle 550 bin TL'lik alacak davasında uzlaştı. Uzlaşma sonrası Avşar, davadan feragat etti.

Yayın Tarihi : 16-12-2025 09:10

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 2023 yılında jüri üyeliği yaptığı 'Yıldız De Bana' programının yapım şirketiyle yaşadığı ücret anlaşmazlığını çözüme kavuşturdu. Avşar, alamadığı 550 bin TL için açtığı davadan, şirketle uzlaşma sağlamasının ardından feragat etti.

Dizi Final Yaptı, Anlaşmazlık Başladı

Hülya Avşar, program için bölüm başına 250 bin TL ücret karşılığında anlaşma yapmıştı. Ancak programın dördüncü bölümün ardından beklenenden erken final yapması üzerine, Avşar ve yapımcı şirket arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı.

  • Avşar'ın İddiası: Dördüncü bölüm ücretiyle birlikte kendisine ödenmesi gereken 550 bin TL'nin ödenmemesi üzerine icra takibi ve dava başlattı.

  • Şirketin Savunması: Yapım şirketi, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde parayı ödediğini iddia etti, ancak Avşar ödeme yapılmadığını savundu.

Taraflar El Sıkıştı, Dava Düştü

Sabah'ın haberine göre, geçen haftalarda taraflar arasında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir devam eden hukuki sürecin ardından Hülya Avşar ve yapım şirketi anlaşmaya vardı.

Sağlanan uzlaşma üzerine ünlü şarkıcı, mahkemeye başvurarak davadan feragat etti. Bu gelişmeyle birlikte 550 bin TL'lik alacak davası kapanmış oldu.

