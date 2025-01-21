Bolu'da otel yangını faciası! Ünlülerden taziye mesajları yağdı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen 10 saat sonra kontrol altına alınabildi. Faciada 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Olay sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında üzüntüsünü dile getirdi. Yerlikaya, ''Ne yazık ki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi. Yaralılarımızın sayısı ise 51. Hepimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum,'' dedi.
ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR
Facia sonrası sosyal medyada birçok ünlü isim taziye mesajları paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları:
HÜLYA KOÇYİĞİT
ALİŞAN
HADİSE
ECE ERKEN
SILA GENÇOĞLU
PINAR ALTUĞ ATACAN
HASAN CAN KAYA
YASEMİN KAY ALLEN
MELİS İŞİTEN
GÜZİDE DURAN AKSOY
YASEMİN SAKALLIOĞLU
SİBİL ÇETİNKAYA
AMİNE ÖZİL