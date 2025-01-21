Bolu'da otel yangını faciası! Ünlülerden taziye mesajları yağdı

Bolu'da otel yangını faciası! Ünlülerden taziye mesajları yağdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2025 17:43

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen 10 saat sonra kontrol altına alınabildi. Faciada 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Olay sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında üzüntüsünü dile getirdi. Yerlikaya, ''Ne yazık ki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi. Yaralılarımızın sayısı ise 51. Hepimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum,'' dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR
Facia sonrası sosyal medyada birçok ünlü isim taziye mesajları paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları:

 

HÜLYA KOÇYİĞİT

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

ALİŞAN

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

HADİSE

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

ECE ERKEN

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

SILA GENÇOĞLU

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

PINAR ALTUĞ ATACAN

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

HASAN CAN KAYA

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

YASEMİN KAY ALLEN

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

MELİS İŞİTEN

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

GÜZİDE DURAN AKSOY

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

YASEMİN SAKALLIOĞLU

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

SİBİL ÇETİNKAYA

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

 

 

AMİNE ÖZİL

 

Boluda otel yangını faciası Ünlülerden taziye mesajları yağdı

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