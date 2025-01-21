Bolu'da otel yangını faciası! Ünlülerden taziye mesajları yağdı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen 10 saat sonra kontrol altına alınabildi. Faciada 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olay sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlediği basın toplantısında üzüntüsünü dile getirdi. Yerlikaya, ''Ne yazık ki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi. Yaralılarımızın sayısı ise 51. Hepimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum,'' dedi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Facia sonrası sosyal medyada birçok ünlü isim taziye mesajları paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları:

HÜLYA KOÇYİĞİT

ALİŞAN

HADİSE

ECE ERKEN

SILA GENÇOĞLU

PINAR ALTUĞ ATACAN

HASAN CAN KAYA

YASEMİN KAY ALLEN

MELİS İŞİTEN

GÜZİDE DURAN AKSOY

YASEMİN SAKALLIOĞLU

SİBİL ÇETİNKAYA

AMİNE ÖZİL