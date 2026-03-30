Boğaziçi Marka Zirvesi’nde Hafsanur Rüzgarı: Gençlere İlham Veren Tavsiyeler.

Hafsanur Sancaktutan Boğaziçi Marka Zirvesi'nde! Gençlere "Kendinizi kıyaslamayın" tavsiyesi veren oyuncunun samimi açıklamaları haberimizde.

Boğaziçi Marka Zirvesi’nde Hafsanur Rüzgarı: Gençlere İlham Veren Tavsiyeler.
Yayın Tarihi : 30-03-2026 12:05

Genç kuşağın yetenekli ismi Hafsanur Sancaktutan, kariyerindeki başarısını bu kez akademik bir platformda gençlerle paylaştı. 29 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’ndeki tarihi Albert Long Hall’da düzenlenen Boğaziçi Marka Zirvesi’ne katılan güzel oyuncu, samimiyeti ve ilham veren sözleriyle zirveye damga vurdu.

"İçgüdülerim 'Olmaz' Diyorsa O İş Olmaz"

Kariyer yolculuğu ve marka iş birlikleri üzerine kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Sancaktutan, iş seçimlerindeki kriterlerini paylaştı. Doğallığa ve titizliğe önem verdiğini belirten oyuncu, "İçgüdülerim 'olmaz' diyorsa o iş olmaz," diyerek kararlı duruşunu vurguladı. Sosyal medyayı ise sadece bir "vitrin" olarak tanımlayan başarılı isim, dijital dünyanın gerçeklikle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Gençlere Altın Tavsiye: "Kendinizi Kıyaslamayın"

Söyleşi sırasında gençlere yönelik motivasyon dolu bir mesaj veren Hafsanur Sancaktutan, kıyaslama tuzağına düşmemeleri gerektiğini söyledi:

"Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın; herkesin kendi yolu ve zamanı farklıdır."

Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Karşılaştı

Söyleşi sona erdikten sonra öğrencilerin etrafını sarmasıyla Albert Long Hall’da izdiham yaşandı. Hafsanur Sancaktutan, hiçbir fotoğraf talebini geri çevirmeyerek hayranlarıyla tek tek ilgilendi. Sıcak tavırları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Boğaziçi Marka Zirvesi’nin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

